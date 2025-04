Spis treści:

Sangwinik to jeden z typów osobowości, które zostały wyróżnione jeszcze w starożytności przez Hipokratesa. Pozostałe to flegmatyk, choleryk i melancholik. Sangwinik to osoba otwarta, spontaniczna, wesoła i optymistycznie patrząca na życie. Zwykle to ekstrawertyk, który śmiało wyraża swoje myśli oraz tzw. dusza towarzystwa, która jest otoczona wianuszkiem znajomych.

Najważniejsze cechy sangwinika to jego otwartość i ciekawość świata, spontaniczność, ale jednocześnie nieuleganie emocjom, szczególnie tym negatywnym. Sangwinika rzadko dopada zły nastrój, a jeśli już tak się stanie, to gorsze samopoczucie szybko mu mija - w przeciwieństwie do melancholika.

Sangwinik jest ekstrawertykiem, lecz trudniej wyprowadzić go z równowagi niż porywczego choleryka. To osoba raczej opanowana i optymistyczna, która zawsze widzi rozwiązanie problemu.

Zalety sangwinika:

otwartość,

komunikatywność,

stabilność emocjonalna,

optymizm,

odporność psychiczna,

towarzyskość,

determinacja w dążeniu do celu,

cechy przywódcze.

Wady sangwinika:

przesadny ekstrawertyzm,

egocentryzm,

chaotyczność,

niefrasobliwość,

chęć dominacji.

Sangwinik to osoba, która dużo mówi i uwielbia dzielić się ze światem swoimi przemyśleniami. Doskonale czuje się, będąc w centrum uwagi, na co należy mu pozwolić.

Osoba o tym typie osobowości musi mieć słuchacza (a najlepiej wielu), którym może opowiadać historie, anegdoty czy żarty. Sangwinik słynie z doskonałego poczucia humoru, więc uwielbia mieć wokół siebie audytorium, które mógłby zabawiać.

Do tego, zwykle cechuje go cięty język, który w połączeniu z ekstrawertyczną osobowością, może prowadzić do sytuacji, w których sangwinik powie o dwa słowa za dużo, nie zawsze myśląc o tym, jak zostanie to odebrane. Należy mieć na uwadze, że sangwinik zazwyczaj nie ma złych intencji, po prostu nie zawsze przemyśli swoje wypowiedzi.

Sangwinik zwykle jest egocentrykiem, który uwielbia opowiadać o sobie samym, oczekując komplementów od swoich słuchaczy. Jednak gdy staje się męczący dla towarzystwa, można mu subtelnie zasugerować, żeby przystopował. Sangwinik jest opanowany, więc na krytykę reaguje spokojnie.

Sangwinik może być irytujący dla spokojniejszych typów osobowości, np. flegmatyka lub melancholika. Szczególnie ten ostatni - skrajnie przeciwny typ charakteru - może się nie polubić z sangwinikiem.

Zastanawiasz się, czy twój typ osobowości to sangwinik czy choleryk? Szukając odpowiedzi na to pytanie, warto pamiętać, że większość ludzi ma cechy kilku typów osobowości. Wiele osób jest połączeniem typu sangwinika i choleryka.

Najważniejsza różnica między tymi typami osobowości, to reagowanie na trudne sytuacje. Choleryk reaguje bardzo emocjonalnie, łatwo wybucha, krzyczy, wszczyna kłótnie etc. Natomiast sangwinik bardzo spokojnie zachowuje się nawet wtedy, gdy dzieje się coś złego. To osoba, która potrafi zachować tzw. zimną krew.

Sangwinik umie szybko znaleźć rozwiązanie problemu nawet pod presją czasu. Z kolei choleryk najpierw musi się uspokoić, a dopiero następnie może działać.

Sangwinik to osoba, która uwielbia nowe wyzwania, pogłębianie wiedzy i nabywanie nowych umiejętności. Powinna mieć urozmaiconą pracę, która wymaga kreatywności w działaniu oraz rozwiązywaniu problemów.

Sangwinik nie znosi nudy, monotonii i powtarzalności, dlatego raczej nie sprawdzi się jako księgowy czy urzędnik. Może też często zmieniać pracę, w poszukiwaniu takiej, która pozwoli mu się w pełni realizować.

Ponieważ sangwinik kocha być w centrum uwagi, jest bystry, otwarty i spontaniczny, to doskonale odnajdzie się w pracy, w której musi występować publicznie. To osoba, która może pracować w show-biznesie, polityce lub sprzedaży. Zawody dla sangwinika to aktor, dziennikarz, polityk, mówca motywacyjny czy... youtuber.

Sangwinik to urodzony lider, więc bardzo dobrze sprawdzi się na stanowisku kierowniczym.

Związek z sangwinikiem z pewnością będzie ciekawy i pełen przygód. Osoba o takiej osobowości szuka wyzwań nie tylko na gruncie zawodowym, ale też prywatnym. Często wychodzi z inicjatywą, proponując wspólne wycieczki, aktywności sportowe czy wypady do restauracji.

Najlepiej odnajdzie się w relacji z osobą, która pozwoli mu błyszczeć, sama pozostając nieco w jego cieniu. Sangwinik jest osobowością dominującą, a nawet apodyktyczną. Zatem albo jego druga połówka na to przystanie, albo podejmie działanie, którego celem będzie wypracowanie związku partnerskiego.

Należy pamiętać, że sangwinik jest osobą spontaniczną, więc związek może być bardzo dynamiczny, a nawet... nietrwały. Sangwinik często poszukuje nowości, a także uwielbia być adorowanym, w związku z czym może wdawać się we flirty, a nawet mieć skłonności do zdrady.

