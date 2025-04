„Ja też chcę być bogata jak sąsiedzi” - Hanna, 43 lata, mężatka, jedno dziecko

Małżeństwo z sąsiedztwa opływa w luksusy, a my z mężem z trudem wiążemy koniec z końcem. Dlatego złości mnie, gdy oni opowiadają o wczasach w Egipcie, zmieniają samochód co dwa lata i obnoszą po osiedlu modne, eleganckie ciuchy. Ja też bym tak chciała! Dlaczego los jest taki niesprawiedliwy?



Co o tym sądzi psycholog

Pamiętaj, sprawy nie zawsze są takie, jakimi je widzimy na pierwszy rzut oka. Skąd wiesz, że życie sąsiadów to słoik miodu? Może dostatki, w które opływają, zostały okupione wysiłkiem, jakiego ty nigdy nie chciałabyś podjąć? Przestań wciąż porównywać się z innymi. Zamiast zazdrościć, doceń lepiej to, co masz, bo osoby, którym coś udało się lepiej niż tobie, zawsze znajdziesz.