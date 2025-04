Hałaśliwe imprezy, śmieci pod drzwiami, zapach papierosów w windzie... Lista uciążliwości, jakie często musimy znosić z winy innych lokatorów nie ma końca! Jak rozmawiać wtedy z winowajcą, by nie zaognić sąsiedzkiego sporu, tylko rozwiązać problem?

Jak przestać się kłócić z sąsiadami?

1. Stwórz poczucie bliskości

Zamiast od razu wyłuszczać sprawę, zadbaj najpierw o miły klimat rozmowy. Możesz np. przypomnieć sąsiadowi, że znacie się już od wielu lat, albo że wasze dzieci lubią się razem bawić. To zapewni ci przychylność drugiej strony, co zawsze sprzyja szybkiemu rozwiązywaniu sąsiedzkiego sporu.

2. Przedstaw swój kłopot

Ale zrób to spokojnie, bez agresji. Najlepiej mów w pierwszej osobie (czyli np.: "Mam utrudniony dostęp do zsypu, bo stoi tu szafka", zamiast: "Postawił pan tu szafkę i teraz nie mogę dostać się do zsypu").

3. Poznaj punkt widzenia sąsiada

To ważne, bo może się okazać, że utrudnienia nie wynikają wcale ze złej woli rozmówcy, tylko stoją za tym jakieś obiektywne przeszkody (sąsiad np. nie jest w stanie sam przestawić zawadzającego mebla). Bywa też, że druga strona nie jest świadoma swoich przewinień (i dlatego np. zawsze masz zalany balkon, gdy ktoś z wyższego piętra podlewa kwiaty).

4. Podsuń rozwiązanie

To może być np. propozycja w rodzaju: "Mój mąż mógłby pomóc w uprzątnięciu korytarza". Albo: "Może umówmy się, że do końca tygodnia zabezpieczy pani doniczki do kwiatów przed wyciekaniem wody?". Oczywiście bądź też otwarta na pomysły drugiej strony. Im więcej ich będzie, tym lepiej dla ciebie!

5. Doceń dobrą wolę sąsiada

Udało wam się załagodzić sąsiedzki spór? Słówko "dziękuję" połączone ze szczerym uśmiechem będzie nie tylko miłym zwieńczeniem waszych negocjacji. Pozwoli też podtrzymać dobre sąsiedzkie relacje, co zazwyczaj bardzo ułatwia życie!

Autorka jest dziennikarką dwutygodników "Przyjaciółka" i "Pani Domu".