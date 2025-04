1. Savoir-vivre w drodze

Początek wakacji na pewno będzie udany, gdy postarasz się o miłą atmosferę w podróży.

Uprzejmość w pociągu

Wchodząc do przedziału, przywitaj się, a wychodząc – podziękuj współpasażerom za wspólną podróż. Swoje walizki ustaw tak, by inni też mieli dość miejsca na bagaże. Zanim zgasisz światło, spytaj towarzystwo o pozwolenie.

A wcinając kanapki, postaraj się nie zasypać całego przedziału okruszkami.

Bon ton w samochodzie

W korku skoczyła ci adrenalina? Nie ciśnij klaksonu. Lepiej wykonaj proste ćwiczenie: napnij na kilka sekund wszystkie mięśnie i nagle je rozluźnij. Odprężysz się! Pamiętaj też, by nie palić w samochodzie bez zgody współpasażerów. Do dobrego tonu należy również pytanie, czy otworzyć okno, zwiększyć lub zmniejszyć klimatyzację.

Konwersacja bez wpadki

Twój towarzysz z autobusu zagłębił się w lekturze? Powstrzymaj się z inicjowaniem rozmowy. A wdając się z kimś w pogawędkę, unikaj pytań zbyt osobistych – np. o zarobki, problemy zdrowotne czy stan cywilny. Przy przelotnych znajomościach nie wypada być przesadnie dociekliwym.

2. Savoir-vivre na plaży

Plaża to miejsce, gdzie można cieszyć się prawdziwą swobodą. Byle tylko nie przesadzić…

Gdzie postawić leżak

Na tłocznej plaży często brakuje miejsca na swobodne rozłożenie koca czy leżaka. Mimo to nie wypada lokować się tuż nad głowami innych plażowiczów. Lepiej poszukać wolnego skrawka ziemi kilkadziesiąt metrów dalej, niż krępować kogoś zbyt bliskim sąsiedztwem.

Rozbrykane maluchy

Nie pozwól, by twoja pociecha niefrasobliwie biegała między cudzymi kocami czy sypała wokół piaskiem bez opamiętania. To może innych zwyczajnie drażnić. Co więc zrobić, gdy twój brzdąc zbytnio się rozszaleje? Wymyśl mu jakieś spokojniejsze zajęcie, choćby zbieranie muszelek.

Niemądre żarty

Wciąganie na siłę do wody kogoś, kto wcale nie ma na kąpiel ochoty, to kiepski dowcip. Wiadomo, gwałtowne ochłodzenie rozgrzanego na słońcu ciała nie jest zdrowe ani miłe. U dziecka może nawet spowodować psychiczny uraz do wody. Skąpane w ten sposób, za żadne skarby nie będzie chciało potem zbliżyć się do morza czy jeziora.

Co zamiast opalacza. Zapomniałaś zabrać na plażę kostium? Trudno, zrezygnuj z opalania. To lepsze niż miałabyś spacerować po plaży w bieliźnie. Nawet bardzo elegancki staniczek nie nadaje się do pokazywania w miejscu publicznym. Podobnie ma się sprawa ze strojem topless – najlepiej pasuje do ustronnych miejsc.

Kiedy ugryźć się w język

Nie wpatruj się zbytnio w innych plażowiczów ani też nie komentuj na głos cudzego wyglądu. Szczególnie za granicą staraj się trzymać język na wodzy. Bo może ci się zdawać, że ktoś nie rozumie, jak mówisz: „Ale grubas!”, a ta osoba będzie z Polski i usłyszy przykry komentarz. Poczułabyś się wtedy bardzo niezręcznie.

3. Savoir-vivre w domu wczasowym

Mieszkając w obcym miejscu, łatwo kogoś urazić niestosownym zachowaniem. Jak uniknąć niezręczności?

Grzeczności nigdy za wiele

Oczywiście ta zasada dotyczy też obsługi hotelowej. Traktuj personel uprzejmie. Uśmiech czy słówka, jak „dziękuję” lub „proszę”, zawsze są mile widziane! Nie utrudniaj też życia sprzątaczkom, zostawiając np. ręczniki czy ubrania na podłodze. Natomiast swojego łóżka nie musisz ścielić. Panie pokojowe i tak zrobią to po swojemu – czyli idealnie!

Elegancja w jadalni

Siadając do wspólnego posiłku, wypada pozdrowić osoby siedzące przy stole. „Smacznego” nie musisz mówić. Ten zwyczaj trąci już myszką. Zwróć też uwagę, by podczas jedzenia nie manifestować swoich gustów kulinarnych. Stwierdzenie: „Nie jadam zupy owocowej, jest wstrętna”, będzie nietaktem.

Życie towarzyskie

Zawarłaś z kimś bliższą znajomość? Świetnie! Jednak zbytnio nie narzucaj się tej osobie. Jeśli ktoś na twoje pytania odpowiada zdawkowo, lepiej daj mu spokój. Unikaj też ciągłego narzekania, że np. pokój za mały, obsługa opryskliwa, a pogoda fatalna. To każdemu psuje humor. Palisz? Pamiętaj, by swoim nałogiem nikomu nie przeszkadzać. Na żucie gumy możesz sobie oczywiście pozwolić, jednak staraj się to robić dyskretnie. A jak się gumy pozbyć? Najlepiej oddal się na moment w niezbyt widoczne miejsce, zawiń gumę w papierek i wyrzucić do kosza.

4. Savoir-vivre na biwaku

Wypoczynek na łonie natury, jak każdy inny, wymaga liczenia się z innymi.

Drobne uprzejmości

Przy porannym spotkaniu wypada powiedzieć „dzień dobry” najbliższym sąsiadom

i wymienić z nimi kilka grzecznościowych zdań, choćby na temat pogody. Takie sympatyczne gesty bardzo umilają pobyt.

Grilluj z klasą

Dania z rusztu są pyszne, jednak grill może też być utrapieniem dla innych turystów. I to nie tylko z powodu rozchodzącego się wokół dymu. Drażnić może także woń zaschniętego na ruszcie tłuszczu. Dlatego przed każdym użyciem grilla nie zapomnij dokładnie go umyć.

Trochę ciszej…

Szampański nastrój to nie grzech, ale… na kempingu obowiązuje cisza nocna. Głośne rozmowy, muzyka, śpiewy mogą przeszkadzać innym w odpoczynku. Pamiętaj o tym!

Szacunek dla natury

Staraj się dbać o porządek w miejscu, które wybrałaś na wypoczynek. Śmieci wyrzucaj od razu do przeznaczonych na ten cel pojemników lub do plastikowych toreb, które zabierzesz potem ze sobą. A opuszczając biwak, zostaw otoczenie w takim stanie, w jakim sama chciałabyś je zastać.