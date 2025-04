Schizofrenia bywa nazywana „chorobą królewską” ale nie dlatego, że cierpieli na nią monarchowie (chociaż z pewnością też) ale ze względu na bogactwo objawów klinicznych, które pojawiają się w jej przebiegu. Jest najintensywniej badaną i studiowaną chorobą psychiczną, która może stanowić również swoistą metaforę rozwoju psychiatrii oraz stosunku do chorych psychicznie na przełomie wieków – od zakuwania w kajdany i palenia na stosach po nowoczesną psychofarmakoterapię i społeczne akcje typu „Otwórzcie drzwi schizofrenii”.

Co powinnaś wiedzieć o schizofrenii?

Co setny człowiek na świecie choruje z powodu schizofrenii – w naszym kraju to około 400 tysięcy Polek i Polaków, mniej więcej tyle co chorujących na padaczkę. Pierwsze symptomy pojawiają się najczęściej przed 30 rokiem życia i co ciekawe, wiek zachorowania kobiet jest zwykle późniejszy co jest dla nich o tyle dobre, że część z nich dzięki temu zdąży założyć rodzinę i uzyskać tak potrzebne później wsparcie od najbliższych. Często osoby chorujące na schizofrenię pytają mnie czy jest ona dziedziczna i czy w związku z tym powinni mieć dzieci. Faktem jest, że ryzyko zachorowania na tę psychozę rośnie wraz z pokrewieństwem wobec osoby chorej ale nawet w przypadku gdyby oboje rodzice chorowali to i tak ryzyko urodzenia dziecka, które kiedyś zachoruje na schizofrenię nie przekracza 50 % (przy jednym chorym rodzicu ryzyko to wynosi 10 – 15 % a więc jest stosunkowo niewielkie).

Jak rozpoznać objawy schizofrenii?

Trudno w tak krótkim artykule przedstawić całą obfitość objawów towarzyszących tej niezwykłej chorobie. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że nie ma dwóch pacjentów chorujących tak samo tak jak nie ma dwóch takich samych ludzi, z całym ich bogactwem wewnętrznych przeżyć. Ten sam pacjent na różnych etapach choroby może przejawiać zupełnie inne objawy.

Niektórzy w początkowej „ostrej” fazie zachorowania mogą zachowywać się dziwacznie i niedostosowanie, wypowiadać absurdalne i ewidentnie niezgodne z rzeczywistością sądy, chory może informować o „głosach” w jego głowie bądź poczuciu wrogiego namierzania przez internet lub satelitę, itp. Inni stają się apatyczni, małomówni, zatopieni w świat swoich wewnętrznych przeżyć i pozornie obojętni na losy tego świata. Inni zaś, przy łagodnym przebiegu i skutecznym leczeniu, w ogóle nie sprawiają wrażenia osób z problemami ze sfery psychicznej.

Na czym polega leczenie schizofrenii?

Postęp medycyny w ostatnich dekadach sprawił, iż pobyt w zamkniętym oddziale psychiatrycznym osoby chorującej z powodu schizofrenii stał się ostatecznością. Większość pacjentów z powodzeniem może leczyć się w domu dzięki nowoczesnym lekom przeciwpsychotycznym. Obecnie zwraca się ogromną uwagę na aspekt rehabilitacyjny stąd też popularne są Oddziały Dzienne, Rehabilitacyjne oraz Środowiskowe Domy Samopomocy.

Na koniec warto uświadomić sobie, iż wbrew obiegowym opiniom osoby chorujące na schizofrenię (niedopuszczalne są określenia „schizofrenik” lub „schizofreniczka”!) nie popełniają więcej przestępstw ani nie są bardziej agresywni od tzw. zdrowej reszty społeczeństwa.