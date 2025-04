Schizofrenia to choroba umysłowa charakteryzująca się zaburzonym postrzeganiem siebie i otoczenia. Najczęściej spotykaną odmianą tego schorzenia jest schizofrenia paranoidalna. Osoby na nią cierpiące muszą na co dzień borykać się z omamami, urojeniami, lękami, zaburzeniami myślenia. Nowoczesne leki stosowane w schizofrenii są znacznie skuteczniejsze niż te starsze, wciąż jednak nie są doskonałe. Nawroty ostrych stanów psychotycznych to dla wielu schizofreników chleb powszedni. Być może w walce z nimi sprawdzi się właśnie witamina B.

Witamina B a schizofrenia

Naukowcy z University of Manchester przeanalizowali 18 badań klinicznych w których udział wzięło łącznie ponad 800 osób chorych na schizofrenię. Wnioski płynące z ich pracy okazały się zaskakujące: wysokie dawki witamin z grupy B dają, w połączeniu z klasycznym leczeniem, znacznie lepsze rezultaty niż wdrożenie terapii opartej wyłącznie na preparatach przeciwpsychotycznych.

Żeby choroba odeszła na zawsze

Lekarze sygnalizują, że największym problem w leczeniu schizofrenii jest jej nawrotowość (w 4 na 5 przypadków choroba powraca w ciągu 5 lat). Stosowanie kompleksu witamin B może znacznie zmniejszać ryzyko ponownego rzutu choroby. Naukowcy pracują obecnie nad ustaleniem, za pośrednictwem jakiego mechanizmu witaminy z grupy B działają na mózg.

Co to za witamina?

Witaminy z grupy B są wskazane nie tylko dla osób chorych na schizofrenię. Odpowiadają także za dobre samopoczucie osób zdrowych: wzmacniają układ nerwowy, stabilizują poziom glukozy we krwi, poprawiają stan skóry. Osoby ze schizofrenią powinny je suplementować (koniecznie w porozumieniu z lekarzem!). Zdrowym wystarczą naturalne źródła. Witaminy z grupy B można je znaleźć w drożdżach, jajach, rybach, mleku, zielonych warzywach.

