Czy wiesz, że ze słów czerpiemy tylko 7 proc. wiedzy o drugim człowieku? 38 proc. wysłuchujemy z tonu i natężenia jego głosu, a najwięcej, bo ponad połowę informacji, przekazują nogi, ręce i tułów naszego rozmówcy. Sprawdź,

o czym mogą świadczyć te pozasłowne przekazy. Znając ich wymowę, łatwo się zorientujesz, czy ktoś np. jest z tobą w danej chwili szczery, lubi cię, docenia czy przeciwnie – coś kręci lub nie jest ci zbyt życzliwy.

Poznaj sekrety mowy ciała

1. Mowa ciała: Zastanawiam się

Koleżanka bawi się np. długopisem czy okularami? To znak, że nie ma jeszcze gotowej odpowiedzi i próbuje zyskać na czasie. Jeżeli twój rozmówca wspiera policzek o zamkniętą dłoń z wyprostowanym palcem wskazującym – uważaj, jesteś oceniana! A jeśli ta osoba podeprze kciukiem podbródek? Ocena, niestety, nie wypadła dla ciebie pomyślnie. Drapanie się w głowę to oznaka wątpliwości („Nie wiem, czy się z tobą zgadzam”). Jeśli natomiast ktoś pociąga swoje ucho – jest bliski powiedzenia „tak”.

Nasza rada:

Aby zrobić na rozmówcy dobre wrażenie, staraj się nawiązać z tą osobą kontakt wzrokowy. Spojrzenie to informacja o naszych emocjach. Kiedy kogoś lubimy, chętnie patrzymy mu w oczy, co sprawia, że druga strona odwzajemnia naszą sympatię.

2. Mowa ciała: Bardzo cię lubię

Osoba, z którą rozmawiasz, uśmiecha się i lekko pochyla w twoją stronę? Świetnie, zyskałaś jej sympatię! Świadczą o tym także rozchylone ramiona i dłonie rozmówcy. Istotne jest również ułożenie stóp – gdy są zwrócone w twoim kierunku, to taka postawa wyraża aprobatę oraz pragnienie nawiązania bliższego kontaktu.

Nasza rada:

Pragniesz, by rozmówca kontynuował swój wywód? Od czasu do czasu kiwnij potakująco głową lub unieś z aprobatą brwi.

To bardzo pozytywne, zachęcające sygnały, bo zdradzają twoje zainteresowanie wypowiedzią.

3. Mowa ciała: Złościsz mnie

Masz naprzeciw siebie kogoś, kto zaciska pięści lub ręce wspiera na biodrach? Uważaj, zbliżasz się do beczki z prochem! Ta osoba tłumi w sobie gniew. Jeszcze chwila i może nastąpić wybuch. Jeśli rozmówca krzyżuje nogi lub ramiona – masz do czynienia z człowiekiem nieprzejednanym. Trudno ci będzie przełamać jego opór. Z kolei bębnienie palcami po stole to sygnał zniecierpliwienia. O tym, że rozmowa idzie w złym kierunku, świadczą także zaciśnięte usta i ściągnięte brwi rozmówcy.

Nasza rada:

Koniecznie uzbrój się w mocniejsze argumenty, jeśli twój słuchacz spuszcza wzrok i przy tym wydyma usta. Ta osoba absolutnie się z tobą nie zgadza. Jeśli do tego mruży oczy (sygnał rozczarowania), najlepiej szybko zakończ rozmowę.

4. Mowa ciała: Czuję się niepewnie

Spuszczona głowa, skrzyżowane ramiona, cała sylwetka przygarbiona... Taka postawa oznacza chęć zaszycia się w mysią dziurę. Czy nie zbiłaś czasem słuchacza z tropu? Twój uśmiech może zdziałać cuda! Rozmówca bawi się dłońmi, często pociera twarz, przygryza wargi, poprawia włosy czy ubranie? To sygnały dużego podenerwowania. Nie krytykuj tej osoby, ani nie wchodź jej w zdanie. Łatwiej się wtedy porozumiecie.

Nasza rada:

Jeśli ktoś czuje przed tobą respekt, a zależy ci na miłej atmosferze spotkania, przy powitaniu zamknij dłoń tej osoby w swoich dłoniach. Już od wejścia otrzyma ona pozytywny komunikat: „Spokojnie, nie zagrażam ci”.

5. Mowa ciała: Odczuwam znużenie

Rozmówca błądzi wzrokiem po suficie, ścianach albo często spogląda na zegarek lub na drzwi? Ta osoba z pewnością usłyszała już to, co chciała usłyszeć. Teraz nudzi się jak mops! Brak zainteresowania (a nawet pragnienie ucieczki od natręta) zdradza też ktoś, kto siedzi z nogą założoną na nogę i „kopie” powietrze. Albo głowę podpiera na dłoni i przymyka powieki. Wiadomo,

w tym ostatnim przypadku jeszcze chwila i słuchacz zapadnie w głęboki sen. Szybko zatem zmierzaj do sedna i zakończ rozmowę.

Nasza rada:

Zakończ monolog i pozwól słuchaczowi, by też się wypowiedział, jeśli zaczyna np. bazgrać po kartce, uderza palcami w stół, bawi się przedmiotami (np. ołówkiem), dłońmi, ubraniem, czy wierci się na krześle. Mówisz już

zdecydowanie za długo!

6. Mowa ciała: Nieszczerość kłamstwo

Jeśli np. w odpowiedzi na pytanie ktoś zasłania usta dłonią

w taki sposób, że kciuk spoczywa na podbródku – nie daj się zwieść! Taki gest ewidentnie przeczy zapewnieniom tej osoby o jej szczerości. Także wtedy, gdy druga osoba ucieka wzrokiem przed twoim spojrzeniem (np. patrzy w ziemię), często mruga lub pociera oko – przekaz jest jasny: „Próbuję wcisnąć ci fałszywe informacje”.

Nasza rada:

Nie chcesz, by ktoś wyczuł, że mijasz się z prawdą? Unikaj nadmiernej gestykulacji i częstego dotykania twarzy (zwłaszcza ust i nosa). Te gesty mówią bowiem wyraźnie: „Mam coś do ukrycia i bardzo się boję zdemaskowania”.