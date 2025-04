Znalezienie odpowiednich podarków wcale nie jest prostą sprawą. Prezent powinien bowiem trafić w gust obdarowanego, pasować do jego zainteresowań, wyglądu, a nawet charakteru. Jak więc sprostać zadaniu?

1. Upominkowy strzał w dziesiątkę

Na początek zrób prosty test. Temu, kogo chcesz obdarować, pokaż dzwoneczek i spytaj, co o nim sądzi. Ta osoba zwróciła uwagę na kształt lub kolor dzwonka? Kupując dla niej prezent, pamiętaj, że dużą wagę przykłada do estetycznego wyglądu upominku. Bliskiego zachwycił dźwięk dzwoneczka? Przyjemność sprawi mu, np. płyta z muzyką. Jeśli rozmówca zainteresował się fakturą przedmiotu, ceni sobie wygodę (np. koszula dla niego musi być luźna w kołnierzyku ). Co jeszcze pomoże ci dobrze wstrzelić się z upominkami?

- Uważnie obserwuj i słuchaj bliskich. Ktoś się poskarżył, że ma za mało ruchu? Ktoś inny jest fanem rocka? Wyciągnij wnioski. Być może nastoletni syn, zamiast modnej bluzy wolałby dostać album z utworami uwielbianego zespołu. A męża, bardziej od skrzynki na narzędzia, ucieszy karnet na siłownię.

- Postaraj się poznać gust osoby, którą pragniesz uszczęśliwić. Woli nowoczesność czy tradycję? Klasykę czy ekstrawagancję? Minimalizm czy przepych? Znając odpowiedzi na tego rodzaju pytania, trafisz z prezentem w dziesiątkę!

- Zwróć uwagę na zainteresowania tych, których obdarowujesz. Czy coś kolekcjonują (kryminały, znaczki, bibeloty), czymś się pasjonują (ekologią, tańcem, sportem), mają do czegoś słabość? Rozpracowując bliskich w taki sposób, odkryjesz ich najskrytsze pragnienia!

- Koniecznie zadbaj o ładne opakowanie upominku. Kolorowy papier, błyszczące wstążeczki dostarczają niezwykłych emocji przy rozpakowywaniu i świadczą o tym, jak ważna jest dla nas osoba, którą obdarowujemy.

2. Przekaż z podarkiem dobrą energię

Czy wiesz, że nawet niewielki drobiazg, jaki zamierzasz ofiarować komuś pod choinkę, może mieć magiczną moc? Wystarczy, że dołączysz do niego swoją miłość, a upominek zacznie roztaczać wokół obdarowanego przyjazną aurę, dzięki czemu nie opuści go szczęście!

Warto przy tym pamiętać, że niektóre przedmioty pozytywną energią emanują szczególnie silnie.

- Apaszka – chroni ponoć przed intrygami i ludzką zawiścią. Osoba, której ją podarujesz, zjedna sobie wszystkich w pracy i nawet niedawni wrogowie nie poskąpią jej dowodów sympatii. To idealny upominek dla kogoś, kto mozolnie wspina się po szczeblach kariery zawodowej. Pomoże tej osobie osiągnąć sukces.

- Świecznik – symbolizuje życzliwość i ciepło. Wręczony osobie samotnej przyciągnie do niej wielu sympatycznych ludzi.

- Lustro – pomaga zatrzymać czas. Jeśli więc życzysz komuś, by zwolnił tempo życia, przestał ciągle spoglądać na zegarek i wygospodarował wolne chwile na relaks – podaruj mu lusterko. Koniecznie jednak uprzedź tę osobę, że musi uważać, by prezent się nie potłukł. Byłaby to zła wróżba na następne siedem lat.

- Książka – to symbol wiedzy. Posiada moc rozwijania przymiotów ducha i umysłu. Jeżeli pragniesz, by obdarowana przez ciebie osoba przestała gonić za rzeczami materialnymi i poszukała szczęścia w sobie, po prezent dla niej wybierz się do księgarni.

- Portfel – przyciąga pieniądze. Osoba, która go otrzyma, będzie też miała szansę szybko się wzbogacić. Pod jednym wszak warunkiem: że nie zapomnisz włożyć do środka symbolicznego grosika.

- Szalik – to symbol opiekuńczości i troski. Jego silna dobroczynna energia ociepli twoje kontakty z obdarowanym!

- Dwie porcelanowe filiżanki – połączone czerwoną wstążeczką wzmocnią więzy rodzinne i pomogą utrzymać harmonię w małżeństwie. Będą więc wprost idealnym prezentem dla pary, która przechodzi miłosny kryzys lub której życzysz, aby miłość w ich związku trwała wiecznie.

3. Tych wyborów unikaj, bo są ryzykowne

Badania pokazują, że każdego roku wiele osób znajduje pod choinką prezenty niezbyt dobrze dobrane. Co więc zrobić, by uniknąć wpadki?

Sprawdź, jakie upominki najlepiej od razu umieścić na czarnej liście.

- Sprzęt domowy – np. żelazko, garnek, mikser... Choć z pewnością są to rzeczy przydatne, to znalezione pod choinką rzadko kogo cieszą. Nawet osobę bardzo praktyczną prędzej uraduje eleganckie pudełko na biżuterię czy ładny komplet pościeli niż zwykła patelnia (chyba że ktoś sam o nią poprosi).

- Skarpetki, kapcie, kolejny krawat... Osoby obdarowane takimi upominkami zwykle oceniają je jako mało ciekawe, rutynowe, wręcz banalne. Dlaczego? Aby prezent oczarował, powinien dowodzić, że ktoś zadał sobie choć odrobinę trudu, by odgadnąć nasze marzenia. A przecież rzadko kto marzy o zwyczajnych bamboszach.

- Preparat odchudzający dla grubaska, środek wzmacniający dla seniora... Owszem, tego rodzaju podarki jasno pokazują, że potrzeby obdarowanej nimi osoby są nam bardzo dobrze znane. Lepiej jednak wykreśl je ze swojego spisu prezentów. Nie chcesz przecież zgrzeszyć brakiem taktu, przypominając innym o tym, o czym pewnie woleliby zapomnieć (np. o nadwadze czy wieku).

- Książka wydana maleńkim drukiem dla kogoś, komu szwankuje wzrok, perfumy wybrane pod własny gust dla kogoś, kto od lat kupuje zapach innej marki... Wiadomo, takie prezenty będą zwyczajnym niewypałem.

- Kłująca brosza, nożyk, perły, chusteczki do nosa.... Pamiętaj, osobę przesądną każdy z tych upominków może wręcz zasmucić, ponieważ będzie się obawiała zwykłego pecha. Przedmioty z ostrzem symbolizują bowiem ciernie na drodze życia, zaś perły (umieszczone np. w kolczykach) i chusteczki do nosa – sprowadzają na obdarowanego nieszczęście i łzy.

- Pieniądze. Wręczanie pod choinkę gotówki jest po prostu w złym stylu. Zamiast dowodzić naszych ciepłych uczuć, świadczy bardziej o braku wysiłku włożonego w znalezienie prezentu.

- Rzeczy kosztowne. Wybierając upominki, warto mieć na uwadze zasobność portfela osoby, którą chcemy obdarować. Zbyt drogi prezent (np. kosmetyk z najwyższej półki, złota biżuteria) może wprawić bliskiego w zakłopotanie, szczególnie jeśli sam wybrał dla ciebie coś znacznie skromniejszego. Kosztowny podarek zobowiązuje także do rewanżu, na co przecież nie każdy może sobie pozwolić.

A zatem pamiętaj: dobry prezent wcale nie znaczy drogi. Liczy się przede wszystkim pomysł i serce!