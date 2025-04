Na nasze zmysłowe doznania wpływa mnóstwo czynników. Istotne znaczenie ma choćby kondycja fizyczna (przemęczenie gasi pożądanie), dobre relacje z partnerem, spontaniczność w sypialni, jak również życzliwa akceptacja dla różnych niedoskonałości swojego ciała. Sprawdź zatem, jakie są twoje erotyczne atuty w różnych fazach życia i... kochaj gorąco!

Reklama

20+ Wstydliwa kochanka

Dopiero zbierasz seksualne doświadczenia, więc w sypialni często brak ci pewności siebie. Bywa, że krępujesz się swojej nagości, niedostatków figury albo zastanawiasz się, czy jesteś wystarczająco atrakcyjną kochanką. A ponieważ w tym wieku poziom estrogenów (hormon odpowiadający za pożądanie) jest stosunkowo niski, to czasem bardziej udajesz namiętność, niż ją odczuwasz.

Od partnera oczekujesz przede wszystkim czułości i poczucia bezpieczeństwa, a prawdziwą rozkosz dopiero uczysz się przeżywać. To naturalne. Nie znasz jeszcze potrzeb swojego ciała i nie wiesz, jak pragniesz być dotykana, by poczuć przyjemność płynącą z orgazmu. Twoje spontaniczne reakcje może też blokować lęk przed nieplanowaną ciążą. U wielu kobiet jest on tak silny, że wręcz uniemożliwia im osiągnięcie stanu podniecenia.

Rady dla ciebie

► Idąc z mężczyzną do łóżka pierwszy raz, skupcie się oboje na swojej bliskości. Nie spieszcie się podczas gry miłosnej ani też nie testujcie różnych pozycji seksualnych. Spokojne, delikatne pieszczoty będą najwspanialszym afrodyzjakiem!

► Mów otwarcie partnerowi, jakie pieszczoty lubisz. Młodzi mężczyźni, dążąc do zaspokojenia własnego popędu, zapominają niekiedy o potrzebach partnerki.

► Postaraj się odrzucić wstyd. Ciesz się miłosnymi igraszkami, a zbędną fałdką tłuszczyku na biodrach w ogóle się nie przejmuj. Żaden mężczyzna nie zwraca na takie drobiazgi uwagi, kiedy się kocha.

► Odkrywaj z partnerem swoje strefy erogenne. To miejsca na naszym ciele, które są szczególnie wrażliwe na stymulację seksualną. Ich pobudzanie (np. dotykiem czy pocałunkami) rozbudza pożądanie.

► Wspinaj się na szczyt różnymi ścieżkami. Pamiętaj, orgazm przeżywany na skutek stymulowania łechtaczki jest tak samo wartościowy jak ten podczas stosunku.

► Idź do ginekologa, by wybrać odpowiednią dla siebie antykoncepcję. Poczujesz się wtedy bezpieczniej i twoje życie seksualne rozkwitnie!

Wulkan seksu 30+

Znajdujesz się teraz u szczytu swoich możliwości seksualnych. W tym wieku w organizmie kobiety wzrasta ilość estrogenów, więc masz naprawdę duży apetyt na seks, a podniecenie osiągasz bardzo łatwo. Dobrze już znasz swoje ciało i wiesz, co sprawia ci przyjemność. W sypialni chcesz się bawić, chętnie godzisz się na różne eksperymenty i nie wstydzisz się ujawniać przed partnerem swoich erotycznych pragnień. Ale jest i druga strona medalu – trzydziestolatkom często brakuje energii na miłość. Wiele z nich jest już matkami lub są tak zajęte robieniem kariery zawodowej, że nie w głowie im amory. Wieczorami marzą tylko... o śnie. Po trzydziestce pojawia się też pierwszy kryzys atrakcyjności. Twoje ciało zmieniło się po ciąży, martwią cię więc rozstępy czy zbędne fałdki na brzuchu. Z tego powodu często nie masz chęci na pieszczoty.

Rady dla ciebie

► Staraj się, by wszelkie myśli o niewyprasowanych pieluchach czy stresującym zebraniu w pracy nie miały wstępu do waszej sypialni. Podrzućcie czasem dziecko do dziadków, abyście mieli choć kilka godzin tylko dla siebie. Gdy zapomnisz o kłopotach i poczujesz się odprężona, łatwiej pojawi się ochota na miłość.

► Proś męża, by wspierał cię w domowych obowiązkach. Jeśli to on zajmie się zakupami czy gotowaniem lub co jakiś czas wstanie w nocy do dziecka, będziesz miała więcej energii na pieszczoty.

► Wprowadzajcie do waszej miłosnej gry nowe podniety. Jeśli np. zawsze kochacie się po ciemku, zdecyduj się na seks przy zapalonym świetle. Albo zaproponuj miłosne igraszki pod prysznicem czy na podłodze. Otwierając się na różne eksperymenty, pobudzasz swoją zmysłowość. A seksowna i głodna pieszczot jesteś dla partnera najcudowniejszą kochanką na świecie, niezależnie od tego, czy nosisz rozmiar S czy XL.

40+ Dojrzała partnerka

Choć powoli zbliżasz się do menopauzy, twoja aktywność seksualna nie maleje. Seks nadal jest dla ciebie bardzo ważny i czerpiesz z niego mnóstwo przyjemności. Właśnie teraz najłatwiej osiągasz orgazm (praktyka czyni mistrza!) i umacniasz swoją więź uczuciową z partnerem.

Dzieci bowiem dorastają, osiągnęłaś stabilizację zawodową, więc łatwiej ci wygospodarować czas na pielęgnowanie miłości. Z drugiej jednak strony, wiele kobiet w tym wieku skarży się, że do ich sypialni wkradła się monotonia i rutyna. Te same od lat miłosne rytuały wywołują znużenie i dystans do spraw seksu.

U niektórych pań po czterdziestce pojawia się nawet myśl, że ten rozdział życia powoli się już dla nich zamyka. Powodem takiej postawy bywają problemy ze wzwodem u starszego partnera lub też obawa, że każda dodatkowa zmarszczka czy siwy włos czynią z kobiety mniej atrakcyjną kochankę.



Rady dla ciebie

► Nie przejmuj się, że twoje ciało nie jest już takie, jak u dwudziestolatki. Pamiętaj, seks nie ma nic wspólnego z konkursem piękności! Kupuj zmysłową bieliznę, pozwól czasem partnerowi popatrzeć, jak nacierasz się balsamem. Jeśli sama będziesz akceptować swoje uda czy piersi, on też będzie je uważał za wspaniałe.

► Urozmaicajcie wasze życie seksualne. Może zasmakujecie w zmysłowych masażach z użyciem pachnących olejków lub sięgniecie po jakieś erotyczne gadżety? Nie ma w tym nic złego, jeśli obie strony są otwarte na takie nowości i dobrze się z tym czują.

► Bądź wyrozumiała, jeśli twój mężczyzna ma problemy ze wzwodem. Delikatnie zasugeruj partnerowi wizytę u seksuologa. Lekarz może przepisać odpowiedni preparat stymulujący – choćby popularną viagrę.

► Dbaj o siebie: ogranicz palenie, zażywaj dużo ruchu, dobrze się wysypiaj. Im lepsza kondycja (fizyczna i psychiczna), tym większa ochota na figle w łóżku!

► Nie wierz w to, że po dwudziestu latach małżeństwa nic ciekawego w sypialni już cię nie czeka. Często myślcie z partnerem o seksie (pożądanie rodzi się w głowie!), oglądajcie erotyczne filmy, nie zaniedbujcie swojego wyglądu. Czasem nawet taki drobiazg, jak wspólna lektura ekscytującego poradnika miłosnego potrafi rozpalić zmysły kochanków niemal do białości.

Reklama