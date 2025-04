Sen ma ogromny wpływ na naszą sprawność psychofizyczną. Człowiek wypoczęty jest bardziej skoncentrowany, szybciej reaguje i podejmuje trafniejsze decyzje. Niedobór snu kończy się natomiast zaburzeniami nastroju, spadkiem motywacji, spowolnieniem reakcji, a w skrajnych przypadkach nawet psychozą.

Często zdarza się jednak, że pomimo przespanej nocy czujemy się zmęczeni. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedzi na to pytanie może być kilka, ale jedną z najbardziej prawdopodobnych jest wybór złej pozycji do spania.

Na brzuchu się nie wyśpisz

Zdecydowanie najgorszą pozycją jest spanie na brzuchu. Śpiąc w ten sposób nie jesteśmy w stanie utrzymać naturalnej pozycji kręgosłupa, uciskamy również stawy oraz mięśnie, a nasza szyja narażona jest na urazy. Następnego dnia obudzimy się w najlepszym wypadku odrętwiali i z pewnością nie wypoczęci. Jedyną zaletą tej pozycji jest złagodzenie uciążliwej przypadłości jaką jest chrapanie.

Unikaj pozycji embrionalnej

Ciało zwinięte w kłębek, wysoko podniesione kolana i podbródek wbijający się w klatkę piersiową zdecydowanie nie pozwolą nam się wyspać. Spanie w takiej pozycji powoduje ból pleców i szyi, a ponadto ogranicza oddychanie przeponą.

Spanie na boku szczególnie korzystne dla kobiet w ciąży

Spanie na boku ma wiele zalet – przede wszystkim pozwala nam zachować prosty kręgosłup, dzięki czemu unikniemy bólów szyi i pleców. Jest to także dobra pozycja dla osób cierpiących na refluks żołądkowy, czyli schorzenie, które polega na cofaniu się kwaśnej treści żołądkowej do przełyku. Lekarze zalecają spanie na boku (szczególnie lewym) również kobietom w ciąży. Przyszłej mamie zdecydowanie łatwiej się oddycha, a także nie uciska ona dziecka. Ponadto poprawia się krążenie krwi i praca nerek. Minusem tej pozycji jest zmniejszenie jędrności piersi poprzez rozciągnięcie się więzadeł.

Najzdrowsze spanie na plecach

Najlepiej wypoczywamy śpiąc na plecach. W tej pozycji odpoczywa całe nasze ciało - nie występują bowiem żadne obciążenia. Dzięki temu łatwo uniknąć bólów pleców i szyi. Jednocześnie jest to najlepsza pozycja dla osób dotkniętych wspomnianym wcześniej refluksem żołądkowym. Śpiąc z nieco podniesioną głową, unikniemy cofania się treści żołądkowej. Znacznym problemem jest niestety chrapanie, które w tej pozycji zdecydowanie się nasila.

Dobór odpowiedniej pozycji do spania pozwala naszemu organizmowi należycie wypocząć. Warto więc zwrócić uwagę, w jakiej pozycji zasypiamy i jaki ma ona wpływ na nasze ciało i samopoczucie. Pamiętaj, że na sen poświęcasz dużą część życia i warto wykorzystać ten czas na swoją korzyść.

