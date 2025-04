Zacznij od śniadania

Poranny pełnowartościowy posiłek to podstawa wydajnej pracy umysłowej w ciągu dnia. Większość z nas zdaje sobie z tego sprawę, jednak nie zawsze o tym pamięta. Jedzenie śniadania jest konieczne, gdyż stabilizuje poziom cukru we krwi. Warto zatem sięgnąć po coś, co lubimy. Jedni rano większą ochotę mają na produkty węglowodanowe, inni natomiast preferują nieco bardziej białkowy posiłek. Najlepiej jednak wypośrodkować spożycie obydwu składników odżywczych, aby nasz organizm funkcjonował w prawidłowy sposób. Warto zatem sięgać po produkty z pełnego ziarna, tj. muesli z dodatkiem mleka lub jogurtu. Możemy także spożywać pieczywo pełnoziarniste w połączeniu z twarożkiem, chuda wędliną, a jaja dostarczą nam porządnej dawki białka. Nie zapominajmy również o pełnej witamin i błonnika porcji warzyw.

Kawa czy herbata?

Niestety, spożywając regularnie kawę, nasz organizm zaczyna się do niej przyzwyczajać i po pewnym czasie przestaje bez niej funkcjonować. Jak temu zapowiedz? Odpowiedź jest prosta. Spróbujmy zastąpić ten napój jakimś zamiennikiem, który w swoim składzie będzie miał mniejszą dawkę kofeiny lub będzie jej całkowicie pozbawiony. Pożądane efekty może wywołać picie zielonej herbaty, która podobnie jak kawa charakteryzuje się właściwościami pobudzającymi. Skuteczne w walce ze snem są wszelkiego rodzaju mieszanki herbat z dodatkiem guarany lub Yerba Mate dostępne na rynku w różnych smakach.

Sen kluczem do sukcesu

Myśląc o sesji, spróbujmy nasz czas rozplanować w taki sposób, aby uwzględnić sen. Zamknięte koło w którym budzimy się zmęczeni, sięgamy po kawę, po dużej dawce kofeiny nie możemy spać, zasypiamy nad ranem i budzimy się zmęczeni jest bardzo niekorzystne dla procesu myślenia. Postarajmy się wygospodarować 6-7 godzin podczas doby na spokojny sen. Oczyści to nasz umysł, pozwoli się zrelaksować i pobudzi nasz mózg do lepszego przyswajania wiedzy i jej zapamiętywania.

Krótkie przerwy czyli czas na relaks

Nie zapominajmy, że długotrwała praca umysłowa polegająca na siedzeniu przed komputerem lub wertowaniu notatek i podręczników męczy nasz mózg, a przemęczony i przeładowany informacjami w końcu przestanie z nami współpracować. Chwila odpoczynku na świeżym powietrzu (niekoniecznie z papierosem), spacer z psem lub rozmowa ze znajomymi na tematy niezwiązane z sesją pomogą zrelaksować nasz umysł, dodadzą nam energii i chęci do dalszego działania. Pozytywne skutki przyniosą również rozmaite techniki medytacji. Najprostszymi są ćwiczenia oddechowe, podczas których skutecznie odblokujemy nasze ciało i umysł z napięć, stresu i stresogennych myśli. Warto także zainteresować się jogą, której regularne praktykowanie może mieć korzystny wpływ na proces nauki i zapamiętywania. Jako sprawdzona technika relaksacji, wzmacniając połączenie duszy i ciała, zapewni nam odprężenie i pozwoli na odreagowania egzaminów i zaliczeń.

Jakie produkty spożywać?

Podczas sesji jesteśmy narażeni na długotrwały stres. Jeśli zadbamy o to, aby dostarczać naszemu organizmowi odpowiednich ilości witamin i składników mineralnych wraz z dietą, sprawimy, że będzie on mógł w łatwy sposób przeciwstawić się każdej nerwowej sytuacji. Niestety, przez ok. 15 minut stresu możemy stracić aż połowę dziennej dawki magnezu. Ten pierwiastek działa antystresowo, korzystnie wpływa na pracę mózgu, a jego niedobór sprzyja pobudzeniu nerwowemu. Należy zatem sięgać po produkty pełnoziarniste, pestki dyni i słonecznika, nasiona roślin strączkowych, orzechy, banany oraz od czasu do czasu po kilka kostek czekolady. W diecie nie powinno zabraknąć produktów będących źródłem witamin z grupy B, które pozwalają utrzymać równowagę psychiczną, łagodzą stany napięcia nerwowego oraz dodają energii. Jedzmy zatem mięso i ryby, warzywa tj. brokuły i kapusta, suszone owoce, a także wybierajmy produkty z pełnego ziarna. Do większości potraw można dodawać zioła i przyprawy, które działają uspokajająco i rozkurczowo. Właściwości takie posiadają m.in. majeranek, melisa, bazylia, tymianek oraz gałka muszkatołowa.

