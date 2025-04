„Nie boję się walczyć na macie. Bardziej się boję w normalnym życiu przechodzić przez wszystko” – mówi Natalia, 26-latka, która od ponad dekady cierpi na schizofrenię paranoidalną. Film dokumentalny „Siła” z jej udziałem, którego premierę wyznaczono na środę 26 października 2016 roku, inauguruje ogólnopolską kampanię edukacyjną „Nie tracę siebie w schizofrenii”. Jej celem jest przełamanie tabu wokół tej choroby psychicznej i wsparcie chorych. Inicjatorem kampanii społecznej jest Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

Siła do walki z chorobą i z życiem

Film „Siła” w reżyserii Mirosława Mamczura pokazuje dwie prawdzie historie osób zmagających się ze schizofrenią: Natalii i Marka. Jego premiera odbędzie się w Warszawie, ale będzie można go obejrzeć także w kinach innych polskich miast. Pokazom mają towarzyszyć spotkania edukacyjne dla pacjentów i ich rodzin.

Bohaterowie filmu pokazują swoje zmagania z chorobą w codziennym życiu. Oboje realizują swoje pasje, a ich życie jest aktywne i – wbrew temu, co myślimy o osobach ze schizofrenią – normalne.

Walczę codziennie, w sporcie i w życiu. Z ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności, ale też ze stereotypami i uprzedzeniami

– mówi Natalia, bohaterka filmu.

Kampania „Nie tracę siebie w schizofrenii” ma być narzędziem do walki z uprzedzeniami i ostracyzmem społecznym związanymi z tą chorobą. Organizatorzy chcą przełamać tabu z nią związane i pokazać, że schizofrenicy to ludzie tacy jak wszyscy, których niechęć otoczenia prowadzi często do wykluczenia społecznego i zawodowego.

(Schizofrenia) to taki przejściowy stan, w którym osoba chorująca bardzo potrzebuje pomocy drugiego człowieka, jego długofalowej obecności, ale przede wszystkim akceptacji i zrozumienia

– powiedział drugi bohater filmu – Marek.

W ramach kampanii powstanie też książka z reportażami i wywiadami poświęconymi schizofrenii, w której chorzy zdecydowali się opowiedzieć swoje historie.

Jak przebiega leczenie schizofrenii?

Ilu Polaków cierpi na schizofrenię?



Czy znasz kogoś, kto choruje na schizofrenię? Możesz zwyczajnie nie być świadomy, że ktoś z twoich znajomych cierpi na tę chorobę. Schizofrenia bowiem często pojawia się u osób młodych, a jej objawy są początkowo trudne do zdiagnozowania.

Na schizofrenię cierpi ponad 50 milionów osób na świecie. W naszym kraju diagnozuje się ją co roku u prawie 16,000 pacjentów, a liczba chorujących Polaków oscyluje pomiędzy 335,000 a 385 000 osób.

Odpowiednie leczenie schizofrenii, związane z opieką lekarza i opiekuna, pozwala wielu chorym wrócić do normalnego życia.

Kliniczne objawy schizofrenii