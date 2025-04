Ważna teza

W 1994 roku ukazała się książka doktora Randolpha Nessego i doktora George’a Williamsa pod tytułem Why We Get Sick: The New Science of Darwinian Medicine. Główna teza tej książki brzmi następująco: wiele dolegliwości nękających człowieka rozwinęło się zgodnie z tymi samymi prawami doboru naturalnego, które, jak się uznaje, przyczyniły się do rozwoju bardziej „pozytywnych” aspektów ewolucji człowieka.

Dobór naturalny — funkcja ewolucyjna lęku społecznego

Dobór naturalny to proces, w ramach którego przedstawiciele gatunku najlepiej adaptujący się do warunków środowiskowych mają największe szanse na rozmnażanie, dzięki czemu dany gatunek stopniowo się rozwija i może przetrwać przez dłuższy czas.

Autorzy książki skupiają się na tym, w jaki sposób szereg kłopotliwych dolegliwości, takich jak katar sienny, przeziębienie i gorączka oraz ból powodowany przez urazy służy ochronie przed potencjalnym zagrożeniem.

Przykładowo, te same mechanizmy, które wywołują alergie, przeziębienia i gorączkę, mogą pomóc organizmowi w pozbyciu się niebezpiecznych toksyn i wirusów pasożytniczych. Ból będący wynikiem urazu to znak ostrzegawczy, który powstrzymuje nas przed wykonywaniem ruchów mogących pogłębić uraz. Nesse i Williams omawiają także rolę, jaką odgrywa ewolucja i dobór naturalny w predysponowaniu człowieka do rozwijania problemów na tle lękowym.

