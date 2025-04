Czym jest tres?



Stres jest stanem bardzo częstym w naszym życiu, doświadczamy go w różnych sytuacjach życiowych. Stanowi reakcję ciała na zagrożenie. Reakcja ta została wykształcona przez organizm ludzki przed tysiącami lat i podlegamy jej nadal, mimo innych warunków środowiskowych. Stres powstaje w wyniku uwolnienia hormonów walki w ilości niedostosowanej do zagrożeń, jakie stawia przed współczesnym człowiekiem środowisko.

Stres to zespół procesów obejmujący negatywne emocje i szereg zmian fizjologicznych pojawiających się w reakcji na działanie wszelkiego typu niekorzystnych dla człowieka czynników, jak urazy psychiczne, niepowodzenia, zagrożenia, zranienia czy szok termiczny. Długotrwały stres powoduje negatywne konsekwencje zdrowotne, zakłóca pracę układu odpornościowego i działa niszcząco na tkanki.

Zobacz też: dział Stres i relaks

Reklama

Dlaczego stres się pojawia?



Co go powoduje? Na powstanie stresu wpływają czynniki wewnętrzne, jak zły tryb życia, oraz czynniki zewnętrzne, niezależne od nas. Często na własne życzenie pozostajemy pod wpływem dużego napięcia, ponieważ dopuszczamy do takich sytuacji, jak nadmiar pracy zawodowej i brak odpowiedniego wypoczynku. Wtedy spada odporność organizmu, zaczynamy chorować. Oznacza to, że pojawił się stres. Przyczyną stresu jest również silny natłok negatywnych myśli, z którym nie możemy się uporać. Nierozwiązane problemy, negatywne emocje i myśli, traumatyczne, przykre i ciężkie przeżycia z przeszłości powodują duży stres.

Jeśli doznałeś silnych przeżyć dwadzieścia, piętnaście, dziesięć, pięć lat, rok czy miesiąc temu, to twoje ciało pamięta te trudne doświadczenia. Komórki w ciele niejako rejestrują i przechowują te momenty, dlatego tak istotne jest pozbywanie się stresu, napięć z ciała i umysłu.

Na przykład osoby będące w toksycznych i uzależniających związkach pozostają pod wpływem silnego stresu.

Kiedy mamy w sobie wewnętrzny spokój, harmonię, równowagę i poczucie bezpieczeństwa, wówczas jest nam łatwiej podejmować właściwe decyzje. Jeśli człowiek nie ma w sobie wewnętrznego spokoju, to nie czuje się szczęśliwy, pędzi do przodu, żyje za szybko i z pewnością funkcjonuje w stresie.

Zobacz też: Stres - kompendium