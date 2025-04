Czym jest skala stresu?

Siła stresu jest zależna od siły działającego bodźca, naszej interpretacji zaistniałej sytuacji oraz naszej indywidualnej wrażliwości. Dla wielu ludzi konieczność nawiązania nowej znajomości jest wystarczającym powodem do odczucia paraliżującej tremy, dla innych zaś jest to czysta przyjemność. Niemniej istnieją wydarzenia, które są stresorami obiektywnymi, tzn. powodują charakterystyczne objawy we wszystkich lub prawie wszystkich ludziach.

Jak powstała skala stresu? Dwóch amerykańskich psychiatrów na podstawie prowadzonych przez siebie badań skonstruowało listę najczęstszych i najważniejszych wydarzeń życiowych powodujących stres. Na szczycie tej listy umieścili śmierć współmałżonka jako wydarzenie najbardziej traumatyczne przypisując mu największą, stupunktową wartość stresu. Brak stresu mógłby być w tej skali oznaczony wartością zerową. Trudno jednak wyobrazić sobie takie zdarzenie, które nie spowoduje nawet najmniejszego stresu – wszak może się on zdarzyć nawet w trakcie snu.

Badania te zostały w późniejszym okresie skrytykowane. Warto jednak pamiętać, że autorzy skali stresu zauważyli istotną zależność pomiędzy siłą stresu a zdrowiem. Wyliczyli oni mianowicie, że

przeżycie wydarzeń o łącznej sumie od 155 do 199 punktów stwarza 37% ryzyka na zapadnięcie na poważną chorobę w ciągu dwóch następnych lat.

Jeśli suma ta wynosi od 200 do 299 punktów, ryzyko wzrasta do 51%, zaś powyżej 300 punktów do 79%.

Reklama

Skala stresu - tabela

Oto lista Holmesa i Rahe’a:

Autor: Bartłomiej Perczak

Reklama

Jak odzyskać spokój?

Mimo że wiele osób zapewne przekracza pułap, za którym ludzka wytrzymałość na stresujące, życiowe sytuacje po prostu się kończy, nie pozostaje nam nic innego, jak każdego dnia walczyć o spokojne i radosne życie. Takiego Państwu gorąco życzymy.

Polecamy nasze psychologiczne poradniki na temat walki ze stresem - lista poniżej. Miłej lektury! Redakcja Zdrowie.wieszjak.polki.pl

Jak pokonać stres?

Pierwszy siwy włos – jak zapobiegać stresowi w życiu?

Naturalne metody relaksacji - poradnik