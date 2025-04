Dlaczego gryziemy wewnętrzną część policzków?



Nawyk gryzienia własnych policzków jest często równie niekontrolowany, co autodestrukcyjny. Można porównać go do obgryzania paznokci – robimy to najczęściej nieświadomie w sytuacji stresowej. Może się okazać, że niewinne z początku skubanie skórek wewnątrz jamy ustnej przeradza się z czasem w coraz bardziej brutalne gryzienie do krwi.

Najczęściej nawyk ten pojawia się u osób, które zamiast przeżywać emocje, tłumią je. Może być związany z jakąś traumatyczną sytuacją, nieradzeniem sobie z problemami. Nieraz trudno go zauważyć osobom postronnym – w odróżnieniu od obgryzania paznokci skubanie policzków bywa odkrywane przez rodziców lub partnerów w najmniej spodziewanym momencie, często wtedy, gdy na skórze takiej osoby tworzą się rany.

Czym grozi obgryzanie policzków?



Niewinna z pozoru czynność może przerodzić się w poważne schorzenia – obgryzanie policzków bowiem w dłuższej perspektywie grozi:

ranami jamy ustnej,

krwawieniami,

zakażeniami w obrębie jamy ustnej (infekcje bakteryjne i grzybicze),

zakażeniami przewodu pokarmowego,

zmianami nowotworowymi.

Jak leczy się nawyk skubania policzków zębami?



Leczenie powinno obejmować dwa punkty: wizytę u dentysty, który sprawdzi, czy wewnątrz jamy ustnej nie doszło do zakażeń, oraz wizytę u psychologa. Ten ostatni pokaże nam sposoby walki ze stresem, być może także pomoże nam uporać się z lękiem i odkryć jego źródło, a tym samym pozbyć się nawyku. Ważne jest też, aby osoba, która obgryza policzki, była świadoma swojego problemu i nie traktowała go pobłażliwie – wtedy będzie mogła go zwalczyć.

Domowe sposoby na obgryzanie policzków



Jeśli chcemy sami odzwyczaić się od tego nawyku, możemy:

w sytuacji stresowej sięgać po gumę do żucia lub lizaka, malować usta, ssać cukierka – wszystko to, co zajmie nas i odciągnie od obgryzania policzków,

znaleźć odstresowujące zajęcie,

pić uspokajające zioła, np. melisę,

poprosić najbliższych, aby zwracali nam uwagę, gdy – często nieświadomie – gryziemy policzki.

