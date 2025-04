Kiedy strzała Amora połączy dusze z różnych krańców świata, zakochanym przyjdzie się zmierzyć z mało romantycznymi formalnościami. Ten artykuł poświęcimy barierze językowej, która jest owiana legendami i niedomówieniami. Co i jak przetłumaczyć?

Ceremonia w Polsce

Aby móc powiedzieć sakramentalne „tak”, „qui” czy „yes”, trzeba najpierw skompletować dokumenty, niektóre z nich muszą zostać przetłumaczone.

Ślub cywilny

- Odpis aktu urodzenia (nie starszy niż 3 miesiące,

- paszport,

- zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego – dowód na to, że narzeczony / narzeczona nie zostanie bigamistą. Przykładowa formuła: "Obywatel xx xx zgodnie z prawem kraju, którego jest obywatelem ma możność zawarcia związku małżeńskiego w Polsce z obywatelem Polski - tu imię i nazwisko obywatela Polski".

W przypadku, gdy nie jest to Twój pierwszy ślub: akt poprzedniego małżeństwa, wyrok rozwodowy ewentualnie akt urodzenia dzieci.Te dokumenty wymagają tłumaczenia wierzytelnego na język polski!

• Niektóre państwa nie wydają tego dokumentu, wówczas potrzebne jest zezwolenie sądu. Dokument ten musi być również przetłumaczony.

• Do USC zgłaszamy się najpóźniej 1 miesiąc i 1 dzień przed uroczystością, zaś nie wcześniej niż pół roku przed.

• Prawo Międzynarodowe prywatne głosi, że forma zależy od prawa przyjętego w państwie w którym jest zawierane małżeństwo. W praktyce jednak trzeba spełnić formalne wymagania obu krajów. Konieczne zatem jest także przetłumaczenie aktu małżeństwa oraz jego odpisu na język ojczysty małżonka.

• Paszport.

Tłumacz przysięgły musi być też obecny w Urzędzie Stanu Cywilnego podczas składania oświadczenia.

Przed ołtarzem we trójkę

Wybierając ślub konkordatowy, obowiązują Cię takie same dokumenty jak w przypadku ślubu cywilnego. Aby wypowiedzieć „sakramentalne tak” obcokrajowiec musi dodatkowo dostarczyć księdzu akt chrztu, komunii, bierzmowania, zaświadczenie o odbyciu nauk przedmałżeńskich i dowód wizyty w poradni rodzinnej. Upewnij się, czy ksiądz będzie wymagał tłumaczenia dokumentów, kapłani na ogół znają co najmniej 2 języki obce. Często świadectwa kościelne mają także łacińskie podpisy.

W ceremonii ślubnej może wziąć udział tłumacz. Jego obecność na dwujęzycznym ślubie to często ukłon w stronę pozostałych członków rodziny. Dzięki przekładowi nie będą „siedzieli jak na tureckim kazaniu”. To samo tyczy się obcojęzycznego przyszłego małżonka, jeśli niezbyt dobrze zna język polski, to jego własny ślub będzie kiepskim pomysłem na egzamin. Przez stres może mu się poplątać język...

Aby uniknąć nieporozumień zamów usługi tłumaczeniowe odpowiednio wcześniej:

- zarezerwuj na tydzień przed ceremonią tłumacza przysięgłego ustnego. Uprzedź tłumacza lub biuro tłumaczeń jakiego typu będzie to uroczystość – cywilna czy kościelna oraz w jakim obrządku bierzecie ślub;

- nie czekaj na ostatnią chwilę z tłumaczeniami dokumentów, zlecenie z dnia na dzień jest możliwe, ale ryzykowne i kosztowne. Radzimy oddać je na 2 tygodnie przed terminem złożenia ich w urzędzie.

Prawo ciągle się zmienia, dlatego na ok. 4 miesiące przed ślubem zadzwoń do konsulatu państwa Twojego przyszłego męża lub przyszłej żony i upewnij się jakich dokumentów potrzebujecie. Nie ukrywajmy, wiele zależy także od obsługującego urzędnika.

Kiedy już formalnościom stanie się zadość, pozostanie tylko troska o organizację uroczystości, ale to już temat na inny artykuł.

