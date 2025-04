Życiowa (nie)śmiałość



Kiedy byliśmy małymi dziećmi, publiczne śpiewanie, taniec czy śmiech przychodził nam naturalnie. Wyrażaliśmy swoje emocje bez większego skrępowania. Niestety później mogło wydarzyć się w życiu coś, co sprawiło, że cała dziecięca pewność siebie w kontaktach z innymi znikła, a nieśmiałość i wycofanie na stałe zagościły w naszym życiu.

Osobę nieśmiałą często kojarzymy z kimś smutnym, chodzącym z pochyloną głową, często porównującym się z innymi. Czy to wyobrażenie pokrywa się z rzeczywistością?

Reklama

Czym jest nieśmiałość?



Nieśmiałość jest stanem psychicznym, charakteryzującym się podświadomym strachem przed kontaktami z ludźmi. Osoba nieśmiała jest pełna obaw przed tym, jak postrzegają ją inni. Często czuje się gorsza.

Otwarte wyrażanie swoich opinii na różne tematy bywa dla nieśmiałych osób bardzo trudne, gdyż boją się oni, że zostaną wyśmiani, odrzuceni przez innych.

Ciekawostka: duża część znanych i lubianych osób jest nieśmiałych! Wśród nich możemy wymienić m.in.: Woody’ego Allena, Magdę Umer, Toma Hanksa, Agnieszkę Osiecką, Jeremiego Przyborę, Janusza Gajosa czy Marka Grechutę, a w przeszłości także: Abraham Lincoln, Napoleon Bonaparte i Thomas Edison.

Na szczęście nieśmiałość można pokonać – trzeba tylko nad nią pracować. Jak to zrobić?

Zobacz też: Czy jesteś roztargniony?

Przyczyny nieśmiałości – jak je pokonać?



Aby walka z nieśmiałością zakończyła się sukcesem, należy poszukać genezy naszych problemów. Bez tego nie przejdziemy do dalszych etapów „walki”.

U podstaw nieśmiałości może leżeć niska samoocena, wynikająca z różnych sytuacji i wydarzeń. Warto pamiętać, że to, jak postrzegają nas inni, zależy w większości od nas samych.

Jeśli zmienisz swój sposób myślenia i zaczniesz patrzeć na siebie przychylnym okiem, może się okazać, że inni też liczą się z twoim zdaniem tak, jak byś sobie tego życzył/ życzyła. Dotyczy to również wyglądu zewnętrznego.

Prostym sposobem, które może pomóc w odzyskaniu wiary we własne możliwości, jest wypisanie sobie na kartce swoich mocnych i słabych stron (w pracy i poza nią, zainteresowania, cechy charakteru). Nie ma takiej osoby, u której po tej gorszej stronie nie znalazłaby się chociaż jedna pozycja. Nikt nie jest idealny – zaakceptowanie tak oczywistej prawdy może okazać się niezwykle oczyszczające i pomocne.

Do przyczyn nieśmiałości można zaliczyć też przykre wspomnienia z dzieciństwa. Nadmierna krytyka rodziców, ich zbyt wysokie wymagania i wyśmiewanie ze strony rówieśników to wystarczające powody do zamknięcia się w sobie.

Jedyne, co możesz zrobić, to przepracować tamte emocje i zrozumieć, że wewnętrzne „idealne ja” nie musi dominować przez cały czas.

Inną przyczyną nieśmiałości jest paraliżujący lęk przed kontaktami z obcymi ludźmi w codziennych sytuacjach takich jak wizyta w sklepie, spotkanie służbowe czy przebywanie na przystanku autobusowym.

Jeśli wstydzisz się o coś zapytać ekspedientkę, czujesz się niekomfortowo, gdy ktoś pyta o godzinę lub drogę, to najwyższy czas opuścić swoją „strefę komfortu” i zacząć prowokować sytuacje do rozmowy. Na początku może być trudno, ale raz osiągnięty drobny sukces w rozmowach z innymi osobami może spowodować, że osiągniesz sukces.

Czy nieśmiałość ma jakieś zalety?



Nieśmiałość może też mieć swoje dobre strony. Osoby wycofane najczęściej są świetnymi słuchaczami – a w komunikacji z innymi ludźmi umiejętność słuchania jest niezwykle cenna!

Reklama

Gdy nie możesz pokonać nieśmiałości…



Jeżeli wszelkie próby walki z nieśmiałością w pojedynkę nie przynoszą rezultatów, zawsze można zgłosić się do psychologa. Profesjonalna pomoc może okazać się panaceum na problem z nieśmiałością.

Zobacz też: Do czego prowadzi negatywne myślenie?