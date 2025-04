Dieta informacyjna może być dla ciebie korzystna, jeśli żyjesz w stresie, a jesteś zagorzałą miłośniczką różnych mediów. Może to bowiem oznaczać, że twój umysł chłonie codziennie mnóstwo treści (np. z Internetu, telewizji czy z pierwszych stron gazet), które do niczego zupełnie nie są ci przydatne. Co gorsza, mogą być one dla ciebie wręcz szkodliwe.

Przykre skutki przeładowania umysłu informacjami

Dziesiątki razy dziennie sprawdzasz pocztę? Nie odłączasz się od telewizora, radia, Facebooka albo nieustannie zerkasz na aplikacje w telefonie, które non-stop informuje cię, jeśli na którymś z portali pojawi się nowe zdarzenie? Zbyt zachłanne korzystanie z różnych mediów, to nie tylko zwykła strata czasu - przekonują psycholodzy. Nadmiar docierających do nas bodźców nie pozostaje też bez wpływu na naszą kondycję psychiczną. Przytłoczeni zalewającymi nas zewsząd informacjami, odczuwamy coraz większe znużenie, stres i podenerwowanie. Mniej sprawnie też pracujemy - mamy problemy z pamięcią, koncentracją, a wykonując trudniejsze zadania, popełniamy więcej błędów.



Zafunduj sobie... dietę informacyjną

Bez obaw, nie zamierzamy cię zachęcać do kompletnego odcięcia się od napływających ze wszystkich stron wiadomości. Postaraj się jednak znaleźć złoty środek – czyli zdobywać tylko te informacje, które są dla ciebie naprawdę istotne i wartościowe. Tymi mniej ważnymi w ogóle nie zaprzątaj swojej uwagi. Jak to zrobić?

Ogranicz korzystanie z telewizji . Zamiast oglądać wszystko "jak leci", skup się na kilku świadomie wybranych programach, który pozwolą ci na głębszą refleksję czy ciekawe przemyślenia.

. Zamiast oglądać wszystko "jak leci", skup się na kilku świadomie wybranych programach, który pozwolą ci na głębszą refleksję czy ciekawe przemyślenia. Ogranicz źródła informacji . Codziennie czytasz jakiś dziennik? Daruj sobie zatem oglądanie telewizyjnych wiadomości i nie wchodź na serwisy informacyjne w sieci. I odwrotnie: pozyskując informacje z Internetu, nie oglądaj telewizji i nie kupuj prasy codziennej.

. Codziennie czytasz jakiś dziennik? Daruj sobie zatem oglądanie telewizyjnych wiadomości i nie wchodź na serwisy informacyjne w sieci. I odwrotnie: pozyskując informacje z Internetu, nie oglądaj telewizji i nie kupuj prasy codziennej. W Internecie przeglądaj tylko te strony, które naprawdę cię ciekawią (bo dotyczą np. twojej pracy czy pasji).

(bo dotyczą np. twojej pracy czy pasji). Maile odbieraj o wyznaczonych porach, a nie stale. Te służbowe sprawdzaj tylko w czasie pracy.



Najważniejsze zyski z ograniczenia informacji

Jakie korzyści da ci dieta informacyjna?

