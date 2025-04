Czy chciałbyś poznać sposób na dobre zakończenie każdego dnia? Sposób, który pomoże Ci docenić to co otrzymujesz od losu, nawet jeśli czasami wydaje Ci się on mało łaskawy. Sposób nie wymagający od Ciebie żadnej inwestycji... no, może z wyjątkiem kilku minut przed snem.

Jaki to sposób?

Codziennie wieczorem przed zaśnięciem odpowiedz sobie na 3 magiczne pytania:



Pytanie 1. Za jakie spotkane dzisiaj osoby dziękuję?





Może to być osoba, którą spotkałeś na żywo, jak również usłyszana w radiu lub tv. Nie zapominaj o mamie lub żonie (a może mężu? ;) robiącej prania i obiadki.



Pytanie 2. Za jakie rzeczy, które dzisiaj używałem, dziękuję?





Przyzwyczajeni do wygód nie uświadamiamy sobie znaczenia wielu rzeczy w naszym życiu. Dopiero kiedy się zepsują lub je stracimy zaczynamy je doceniać. Samochód, internet, komputer, aparat fotograficzny, ciepłe buty, ulubione dania, książki, ogrzewanie, ciepła woda itd. Za jakie rzeczy, które dzisiaj używałeś jesteś wdzięczny losowi. Prawdopodobnie większa część ludzkości może Ci pozazdrościć. Polska tak naprawdę jest w gronie tego bogatszego świata. Szczęściarz z Ciebie...



Pytanie 3. Za jakie dzisiejsze doświadczenia dziękuję?





Za jakie dzisiejsze doświadczenia życiowe możesz podziękować? Odwiedziłeś ciekawe miejsce, bierzesz udział w dobroczynnym przedsięwzięciu, Twoje dziecko pierwszy raz powiedziało tato, mamo?

Nie zawsze muszą to być miłe przeżycia. Czasami coś nieprzyjemnego w ostatecznym rozrachunku wychodzi nam na dobre, zmienia nas na lepsze. Wizyta u dentysty jest bolesna i stresująca, ale za to jaki efekt? Spróbuj spojrzeć na to co Ci się przytrafia z różnych perspektyw. Odnajduj pozytywne strony nawet w nieprzyjemnych sytuacjach.

Myślę, że te podpowiedzi powinny Ci pomóc. Jeśli mimo wszystko będziesz mieć trudność z odpowiedzią na "3 magiczne pytania", odnieś je do całego życia. Każdy ma jakieś osoby, rzeczy i przeżycia, za które może dziękować. Trzeba tylko umieć je dostrzec i docenić a wtedy okaże się, że szczęście jest naszym udziałem każdego dnia.

Autor: Konrad Dudek.

Redaktor i właściciel serwisu Akademia Wiedzy Praktycznej, poświęconego sukcesowi, samodoskonaleniu i rozwojowi osobistemu.

www.akademiawiedzy.com