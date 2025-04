Ból to nieodłączny element życia. Od czasu do czasu boli nas głowa, miewamy bóle menstruacyjne, bóle towarzyszące chorobom, a także musimy radzić sobie z bólem porodowym. Czasem ból jest taki, że możemy poradzić sobie z nim bez konieczności sięgania po medyczne interwencje, a czasem jest tak, że możemy wspierać swoim podejściem działanie leków.

Przewartościuj ból

Ból ma dla nas znaczenie. To przede wszystkim ważny sygnał naszego ciała. Od nas zależy, jak go zinterpretujemy. Gdy boli nas ząb, to znak, że trzeba się nim zająć i iść do dentysty. Oczywiście uporczywe, silne, nawracające bóle warto sprawdzić u lekarza – to może być sygnał choroby. Gdy odczuwamy ból głowy, to być może jest to dla nas wiadomość, że potrzeba nam odpoczynku. Nieprzyjemne drętwienie nogi to może być znak, że należy zmienić pozycję i usiąść wygodniej. Dyskomfort w trakcie ćwiczeń fizycznych może oznaczać, że źle się ustawiliśmy i należy sprawdzić czy wszystko dobrze robimy. Ból w niedawnej ranie, może oznaczać, że się ona goi.

Ból to zatem sygnał, że możemy coś zmienić, aby poczuć się lepiej. Zrozumienie znaczenia bólu, nadanie mu interpretacji – szczególnie służącej nam, może powodować, że będziemy go lepiej znosić.

Jakimi narzędziami dysponujesz?

Możesz korzystać z narzędzia, jakim jest twoja uwaga. Kiedy czujesz ból głowy, nie musisz koncentrować się na tej części twojego ciała. Możesz też spróbować skupić się na wykonywaniu konkretnej czynności, dzięki czemu odczuwanie bólu zejdzie na drugi plan. To tak, kiedy na przykład kiedy z lekkim bólem głowy idziemy do kina. Czasami później jesteśmy zaskoczeni przypominając sobie o bólu z początku filmu, ponieważ teraz już w ogóle go nie czujemy. Tak bardzo skoncentrowaliśmy się na filmie, że mogliśmy zapomnieć o bólu.

Warto również pamiętać, że ból to nie jest rzecz, to jest proces. A proces może się zmieniać i możemy mieć na niego mniejszy lub większy wpływ. Warto wypracować swoje metody radzenia sobie z bólem. Czasem można zrobić to samemu, czasem warto skorzystać z pomocy specjalisty.

Agata Seweryn – psycholog, przyjmuje w ośrodku Pomoc Psychologiczna "Swoją Drogą" (www.swoja-droga.pl). Prowadzi prowadzi konsultacje psychologiczne i terapię.