W nocy z 26 na 27 października 2024 zmienia się czas z letniego na zimowy. Należy cofnąć zegarki z godziny 3.00 na 2.00. Przestawienie się na czas zimowy nie tylko na krótki czas może pogorszyć samopoczucie, ale zwiększa też ryzyko poważnych chorób. Istnieje kilka sposobów, które skutecznie ułatwiają zaadaptowanie się do tej zmiany.

Cofnięcie zegarów może powodować krótkotrwałe pogorszenie samopoczucia, podobne do tego, które odczuwamy, gdy zmieniamy strefę czasową. Możemy zauważyć takie objawy jak:

zmęczenie,

trudności w koncentracji,

obniżenie nastroju,

rozdrażnienie,

ból głowy,

zaburzenia snu.

Istnieją dowody na niekorzystny wpływ zmiany czasu na zdrowie. Badania pokazały, że cofnięcie wskazówek o godzinę może mieć wpływ na zdrowie psychiczne. Z analizy danych dotyczących 185 000 Duńczyków wynika, że ​​liczba epizodów depresyjnych wzrosła o ponad 10% po zmianie czasu na zimowy. Wzrasta też ryzyko samobójstw. Inne badanie dowiodło, że po zmianie czasu na drogach częściej dochodzi do wypadków samochodowych. A do lekarzy trafia więcej osób z zawałem serca, migotaniem przedsionków i wyższym ciśnieniem tętniczym.

Według Amerykańskiej Akademii Medycyny Snu zmiany czasu przyczyniają się do rozbieżności między dobowym zegarem biologicznym a cyklem światła i ciemności, który reguluje nasz wewnętrzny zegar. W rezultacie dochodzi do zaburzeń w organizmie, które mogą być groźne. Zachodzą zmiany hormonalne związane ze skróceniem ekspozycji na światło dzienne oraz nagłego zakłócenia czasu snu i czuwania.

Większość ludzi przyzwyczaja się do nowego czasu w ciągu dwóch dni, ale niektórym zajmuje to około tygodnia. Zależy to od różnych czynników, w tym indywidualnej wrażliwości i stylu życia. Trudniej jest się zaadaptować osobom starszym, dzieciom oraz osobom z zaburzeniami snu. Warto zadbać o siebie szczególnie w ciągu kilku dni po zmianie czasu.

Przestawienie się na czas zimowy często powoduje komplikacje ze snem i rutyną codziennych zajęć u małych dzieci. Jest kilka sposobów, które pomogą łagodniej wejść w czas zimowy.

Jeśli chcemy uniknąć nieprzyjemnych dolegliwości z powodu zmiany czasu, najlepiej przygotować się na nią wcześniej.

Kilka dni przed cofnięciem zegara przesuwaj poszczególne zajęcia w ciągu dnia o 15-30 minut później . Wstań później, zjedz później śniadanie, później połóż się spać. Dzięki temu stopniowo przygotujesz się do zmiany czasu i tak bardzo nie zaskoczy ona twojego organizmu.

. Wstań później, zjedz później śniadanie, później połóż się spać. Dzięki temu stopniowo przygotujesz się do zmiany czasu i tak bardzo nie zaskoczy ona twojego organizmu. Dbaj o higienę snu i rutynę – to pomoże wyrównać wewnętrzny zegar tobie i dziecku. Staraj się chodzić spać o stałej porze. Dbaj o odpowiednie warunki w sypialni: wietrzenie pomieszczeń przed snem, temperatura ok. 20°C., przyciemnione światło o ciepłej barwie, cisza. Rutyna jest szczególnie ważna dla dzieci. W ich przypadku zmiany najlepiej wprowadzać stopniowo w ciągu kilku dni.

– to pomoże wyrównać wewnętrzny zegar tobie i dziecku. Staraj się chodzić spać o stałej porze. Dbaj o odpowiednie warunki w sypialni: wietrzenie pomieszczeń przed snem, temperatura ok. 20°C., przyciemnione światło o ciepłej barwie, cisza. Rutyna jest szczególnie ważna dla dzieci. W ich przypadku zmiany najlepiej wprowadzać stopniowo w ciągu kilku dni. Unikaj korzystania ze smartfona/TV przed snem – światło emitowane przez tego typu urządzenia obniża aktywność melatoniny, hormonu odpowiadającego za senność.

– światło emitowane przez tego typu urządzenia obniża aktywność melatoniny, hormonu odpowiadającego za senność. Zwiększaj swoją energię poprzez aktywność fizyczną. Codzienny energiczny 30-minutowy spacer w ciągu dnia poprawi samopoczucie. Unikaj intensywnego treningu przed snem - może utrudniać spokojny wypoczynek.

Codzienny energiczny 30-minutowy spacer w ciągu dnia poprawi samopoczucie. - może utrudniać spokojny wypoczynek. Pij 2-3 l płynów dziennie . Jeśli wypijamy zbyt mało wody w ciągu dnia, dokucza nam zmęczenie, ból głowy i problemy z koncentracją. Odwodnienie tylko pogorszy objawy związane ze zmianą czasu.

. Jeśli wypijamy zbyt mało wody w ciągu dnia, dokucza nam zmęczenie, ból głowy i problemy z koncentracją. Odwodnienie tylko pogorszy objawy związane ze zmianą czasu. Jeśli masz cukrzycę nadciśnienie lub inne choroby przewlekłe, uważniej kontroluj parametry , takie jak glukoza czy ciśnienie krwi. Przeskok czasowy może wpływać na przebieg chorób.

, takie jak glukoza czy ciśnienie krwi. Przeskok czasowy może wpływać na przebieg chorób. Jedz zdrowe posiłki, bogate w owoce, warzywa, produkty pełnoziarniste, które dostarczą energii, witamin i składników mineralnych. Dzięki prawidłowej diecie wspierasz też odporność, która może się obniżyć.

bogate w owoce, warzywa, produkty pełnoziarniste, które dostarczą energii, witamin i składników mineralnych. Dzięki prawidłowej diecie wspierasz też odporność, która może się obniżyć. Nie przesadzaj z kofeiną i unikaj drzemek w ciągu dnia - oszukiwanie biologicznego zegara nie ułatwi ci gładkiego przejścia w czas zimowy.

- oszukiwanie biologicznego zegara nie ułatwi ci gładkiego przejścia w czas zimowy. Zasłoń dokładnie okna . Po zmianie czasu wcześniej będzie robić się jasno, co może cię wybudzać ze snu.

. Po zmianie czasu wcześniej będzie robić się jasno, co może cię wybudzać ze snu. Daj sobie kilka dni. Przestawienie biologicznego zegara wymaga czasu, dlatego przygotuj się na możliwe pogorszenie samopoczucia. To krótkotrwałe zakłócenia. Twój organizm stopniowo wróci na właściwe tory.

Wielu specjalistów uważa, że zniesienie zmian czasowych jest najlepszym rozwiązaniem. Lekarze twierdzą, że stały standardowy czas najlepiej odpowiada naturalnemu, wewnętrznemu zegarowi człowieka.

Stały czas standardowy pomaga zsynchronizować zegar biologiczny z wschodem i zachodem słońca. Ta naturalna synchronizacja jest optymalna dla zdrowego snu, a sen jest niezbędny dla zdrowia, nastroju, wydajności i bezpieczeństwa – mówił James A. Rowley z American Academy of Sleep Medicine.

