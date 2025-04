Senność, osłabienie, brak chęci do działania, nagłe zmiany nastroju... Przemęczenie objawia się na wiele sposobów. Każdy z nich jest zaś wołaniem organizmu o pomoc. By wrócić do formy, najlepiej byłoby odpuścić sobie część obowiązków, zdrowo się odżywiać, porządnie wysypiać i codziennie dotleniać (np. na długim spacerze). Nie masz teraz na to wszystko czasu? W takim razie wypróbuj chociaż błyskawiczne kuracje witalizujące. Każda z nich zajmie ci nie więcej niż 20 minut. Zależnie od potrzeb możesz wybrać jedną z propozycji, albo połączyć kilka. Efekt poczujesz niemal natychmiast.

Od czasu do czasu zmęczenie dopada każdego z nas. Niezależnie od ilości obowiązków częściej nam się jednak daje we znaki na przedwiośniu. To głównie efekt braku słońca (działa antydepresyjnie) i ubogiej w witaminy i minerały diety (zimą mamy mniejszy dostęp do świeżych owoców i warzyw). Jeżeli jednak twoja kondycja psychiczna i fizyczna nie poprawia się, mimo że starasz się więcej wypoczywać, lepiej odżywiać i stosujesz polecane dalej regenerujące zabiegi, trzeba poszukać konkretnej przyczyny tego stanu. Przewlekłe zmęczenie może bowiem być sygnałem:

anemii,

zaburzeń hormonalnych,

depresji,

a także innych chorób (np. cukrzycy).

Aby wykluczyć medyczne problemy lub zdiagnozować je i właściwie leczyć, umów się do lekarza rodzinnego i poproś o skierowania na badania (na początek zwykle wystarczy zrobić morfologię krwi i sprawdzić poziom glukozy). Zrób to koniecznie, jeśli:

uczucie zmęczenia nie ustępuje przez kilka tygodni,

w ostatnich miesiącach miałaś osłabioną odporność, czyli częściej zapadałaś na rozmaite infekcje niż kiedyś,

dokuczają ci trudne do wytłumaczenia dolegliwości, np. bóle mięśni (mimo że nie wykonywałaś ciężkiej pracy fizycznej ani nie ćwiczyłaś), zaburzenia snu, kłopoty z koncentracją, uczucie przygnębienia, apatia.

Poznaj 6 domowych terapii, które szybko dodadzą Ci energii: