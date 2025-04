Stres wywołuje reakcje, które mobilizują do działania albo ucieczki. Jeżeli jednak jest silny lub trwa długo, prowadzi do wyczerpania, a nawet chorób. Właśnie dlatego warto wspomagać organizm w odreagowaniu emocji. Poznaj 6 prostych i skutecznych sposobów na stres!

Jak poradzić sobie ze stresem?

1. Wybierz dla siebie najlepszą formę aktywności

Gdy się ruszasz, wzrasta poziom endorfin – hormonów poprawiających nastrój. Aby odstresowanie przez ćwiczenia dało jak najlepsze rezultaty, warto wybrać te ćwiczenia, które sprawiają przyjemność i pozwalają się skupić na tym, co robisz– odciągając uwagę od problemów. Tak może działać np. taniec. Jeśli jednak cierpisz na bóle spowodowane napięciem mięśni, najlepiej postaw na pływanie (działa niczym masaż) i spacery (dotlenisz się, ale nie przeforsujesz).

2. Aplikuj sobie naturalną witaminę C

Jej sporej dawki dostarczają owoce aceroli, czarnej porzeczki, cytrusy, natka pietruszki czy papryka. Witamina C sprzyja obniżeniu poziomu hormonu stresu (kortyzolu). Dodatkowo wpływa na poprawę odporności, kondycji skóry i samopoczucie, dzięki czemu łatwiej stawić nam czoła stresowym sytuacjom.

3. Wprowadź umysł w tryb odprężenia

Słuchanie szumu morza lub drzew, śpiewu ptaków czy muzyki relaksacyjnej „przełącza” mózg na fale alfa (to tryb spoczynkowy). Płyt relaksacyjnych możesz słuchać w samochodzie (np. w drodze powrotnej do domu), na siłowni czy podczas zasypiania. Jeśli rzeczywiście skupisz swoją uwagę na kojących dźwiękach, szybko poczujesz jak uczucie stresu znika.

4. Ugniataj antystresową piłeczkę lub lep coś z ciastoliny

Złagodzi to napięcie mięśni dłoni, a i sama czynność podziała na ciebie wyciszająco. Choć ciastolina to raczej domowy sposób, to antystresową piłeczkę spokojnie możesz nosić ze sobą w torebce lub trzymać w szufladzie biurka. Takie ugniatanie pomaga także w utrzymaniu lepszej koncentracji.

5. Krzycz albo głośno śpiewaj

To doskonały sposób, aby dać upust emocjom, a przy okazji dotlenić cały organizm. Śpiewać (czy krzyczeć, jeśli wolisz) możesz w samochodzie, pod prysznicem, gotując lub gdziekolwiek chcesz. Może dobrym pomysłem będzie zapisanie się na zajęcia chóru? W ten sposób zyskasz sposób na odstresowanie i nową pasję.

6. Żuj gumę!

Pomaga to zredukować uczucie niepokoju i poprawić koncentrację. Jeśli więc dokucza ci uczucie stresu, spokojnie sięgnij po ten prosty ale skuteczny sposób na uspokojenie. Pamiętaj tylko, by nie robić tego np. podczas ważnego spotkania!

Jak wykorzystać stres na swoją korzyść?

Na podstawie artykułu Diany Ożarowskiej-Sady