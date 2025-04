Wszystkich od czasu do czasu dopada zdenerwowanie. Co jednak, jeśli wszechogarniający stres skutecznie przeszkadza w realizacji zamierzonych celów? Agnieszka Szafrańska-Romanów, psycholog z Centrum probalans podpowiada, jak poradzić sobie z negatywnym wpływem zdenerwowania.

Skąd bierze się stres?

Psychologicznie rzecz ujmując stres pojawia się wtedy, gdy wymagania sytuacji zewnętrznej przekraczają możliwości adaptacyjne jednostki. Innymi słowy - gdy stawiane przed nami wymagania są większe, niż nasze możliwości.

Po czym poznać, że stres przestaje działać na naszą korzyść?

Rozmawiając o stresie nie można zapomnieć o jego korzystnej, motywującej roli. Jednak zbyt duża dawka pozytywnego stresu również może negatywnie odbyć się na naszym zdrowiu i psychice. Prowadzi to do fizycznego i psychicznego wyczerpania organizmu, gdzie stres zamiast mobilizować do działania, obezwładnia i zniechęca do podjęcia jakichkolwiek prób wybrnięcia z sytuacji.

Jak opanować stres?

Gdy nagle zostajemy postawieni w sytuacji stresowej warto zrobić kilka kroków, które pomogą opanować zdenerwowanie. Co możesz zrobić?

weź kilka głębokich oddechów - dzięki temu dotlenisz mózg i zregenerujesz siły do dalszego działania

- dzięki temu dotlenisz mózg i zregenerujesz siły do dalszego działania odetnij się od sytuacji - wyjdź na krótki spacer lub idź na kawę. Spojrzenie na problem z dystansu pomoże Ci uspokoić myśli

- wyjdź na krótki spacer lub idź na kawę. Spojrzenie na problem z dystansu pomoże Ci uspokoić myśli pomyśl o czym przyjemnym - zamknij oczy, uspokój oddech i spróbuj skupić myśli na czymś przyjemnym.

Jeśli często jesteś narażona na stresujące sytuacje, warto zaplanować długofalową strategię radzenia sobie ze stresem, np. poprzez ruch czy aromaterapię.