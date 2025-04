Jednym ze sposobów radzenia sobie ze stresem jest poznanie siebie. Nie ma uniwersalnego lekarstwa na stres ani technik relaksycjnych w “10ciu krokach”, które zadziałają zawsze i dla każdego. Dlatego podpowiadamy, jak znaleźć własny sposób radzenia sobie ze stresem:

Sposoby na stres - znajdź swój sposób

Uważność na siebie, obserwowanie własnych reakcji ułatwi Ci zajęcie się sobą. Pierwsze pytanie, na które warto odpowiedzieć brzmi: Jaki jest mój stres? Możesz pewnie odróżnić okresy kiedy jesteś spokojna i te kiedy czujesz jak Twoje napięcie wzrasta. Od czego to zależy? W pierwszym odruchu mogą pojawić się odpowiedzi, które pokazują jak wpływa na Ciebie otoczenie: “Stresuję się, gdy szef jest ze mnie niezadowolony”, “Jestem napięta, kiedy nie wiem co o mnie myślą inni”, “Denerwuję się, jak pójdzie mi ten egzamin”, “Jestem rozdrażniona, kiedy kłócimy się z partnerem”. W tych wypowiedziach “sprawcą” stresu są inni ludzie albo sytuacje. Im mniejsze mamy poczucie na nie wpływu, tym trudniej opanować stres.

Sposoby na stres - stwórz mapę stresu

Ulgę może przynieść stworzenie swojej mapy stresu. Powstanie w odpowiedzi na pytanie: “Jak sprawiam, że jestem odporna na stres?”. Postaraj się stworzyć całą listę, przyjrzyj się jak działasz. Ważne, żeby nazwać czynniki, które sama sobie tworzysz. Na przykład: “Jestem mniej podatna na stres, kiedy jestem wypoczęta” albo “Mniej się denerwuję, kiedy przygotowałam się do egzaminu”.

Sposoby na stres - co jeszcze możesz zrobić?

Drugie pytanie: Co chcesz mieć zamiast tego stresu, do czego dążysz? Jak chcesz się czuć w sytuacjach, w któych kiedyś byłaś napięta? Może to jest spokój, może mniejszy stres a może tylko większy dystans do sytuacji. Inaczej będziesz chciała zachować się w pracy a inaczej, gdy stres będzie wynikał ze zmian w Twoim życiu prywatnym (np. stres przed pierwszą randką).

Stworzenie mapy swojego reagowania na stres to okazja by wprowadzać zmiany małymi krokami i dopasowywać swoje zachowanie do sytuacji. Zakładanie, że od razu zmienimy się, może rodzić kolejne napięcie i frustrację, ponieważ zmiana przychodzi z czasem. Podobnie jak w sporcie – regularny trening przynosi efekty.

Martyna Gralewska – psycholog i coach, przyjmuje w ośrodku Pomoc Psychologiczna "Swoją Drogą" (www.swoja-droga.pl). Prowadzi konsultacje psychologiczne, terapię i coaching indywidualny.