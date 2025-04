Po każdym spotkaniu z teściową nie chcę więcej jej widzieć. Powód? Ona ciągle mi dogryza. Co robić?

Porada psychologa:

Warto spróbować odkryć powód tego dogryzania. Czy jest coś takiego w Pani, co wydaje się nie odpowiadać teściowej? A może uznała ona, że zabrała jej Pani syna i po prostu rywalizuje z Panią? Odpowiedzi na te pytania są ważne, bo właśnie od nich będzie zależało to, co może Pani z tym problemem dalej zrobić. W pierwszym wypadku warto np. starać się wpłynąć na mamę poprzez szczerą, spokojną rozmowę. Teściowa powinna wiedzieć, że jej docinki Panią ranią i psują wasze wzajemne relacje. W drugiej sytuacji pomóc może Pani mąż – np. wyjaśniając mamie, że wciąż jest dla niego bardzo ważną osobą, ale również oczekuje szacunku dla Pani. A zatem... proszę działać!