Rozwiąż test!

Na odpowiedzi na poszczególne pytania przeznacz tyle czasu, ile ci będzie potrzeba. Rozwiązanie testu zajmuje przeciętnie piętnaście minut. Nie ma tu dobrych i złych odpowiedzi. Ważne jest to,

żebyś poddał się temu testowi przed przeczytaniem następującej za nim analizy. Chodzi o to, by mieć pewność, że nie wpłynie ona na treść odpowiedzi.

Przeczytaj opis każdej sytuacji i wyobraź sobie, że przytrafia się ona tobie. Prawdopodobnie nigdy nie znalazłeś się w niektórych z tych sytuacji, ale to nie ma żadnego znaczenia. Może żadna z odpowiedzi nie wyda ci się właściwa, ale mimo to wybierz tę, która bardziej do ciebie przemawia.

Może nie spodobać ci się brzmienie niektórych odpowiedzi, ale nie kieruj się tym, co powinieneś powiedzieć, czy co brzmiałoby dobrze w ustach innych, wybierz odpowiedź, która — twoim zdaniem — jest bardziej prawdopodobna.

Wybierz tylko jedną odpowiedź na każde pytanie. Na razie pomiń oznaczenia (litery i cyfry) kodu.

1. Projekt, który nadzorujesz, jest wspaniałym sukcesem. PP

A. Dokładnie kontrolowałem(am) pracę całego zespołu. 1

B. Każdy poświęcił mu mnóstwo czasu i energii. 0

2. Godzisz się z małżonkiem/małżonką/chłopakiem/dziewczyną po sprzeczce. SP

A. Wybaczyłem(am) mu/jej. 0

B. Zazwyczaj wybaczam. 1

3. Zgubiłeś (-aś) drogę, jadąc do znajomych. PN

A. Przeoczyłem(am) jedną przecznicę. 1

B. Znajomi dali mi złe wskazówki. 0

4. Twój małżonek/małżonka/chłopak/dziewczyna zaskakuje cię prezentem. PP

A. Dostał(a) podwyżkę w pracy. 0

B. Wczoraj zaprosiłem(am) ją/go na kolację do restauracji. 1

5. Zapominasz o urodzinach małżonka/małżonki/chłopaka/ dziewczyny. SN

A. Nie mam pamięci do dat urodzin. 1

B. Byłem(am) zajęty(a) innymi sprawami. 0

6. Dostajesz kwiaty od cichego wielbiciela/cichej wielbicielki. ZP

A. Podobam się mu/jej. 0

B. Jestem osobą lubianą. 1

7. Ubiegasz się o stanowisko we władzach lokalnych i uzyskujesz je. ZP

A. Poświęciłem(am) wiele czasu i energii na kampanię wyborczą. 0

B. Bardzo się przykładam do wszystkiego, co robię. 1

8. Zapominasz o ważnym spotkaniu. ZN

A. Czasami zawodzi mnie pamięć. 1

B. Czasami zapominam zajrzeć do kalendarzyka, gdzie zapisuję terminy spotkań. 0

9. Ubiegasz się o stanowisko we władzach lokalnych i nie uzyskujesz go. PN

A. Nie przeprowadziłem (-am) odpowiedniej kampanii. 1

B. Osoba, która wygrała, znała więcej ludzi. 0

10. Wydajesz przyjęcie, które wszyscy miło wspominają. SP

A. Tego wieczoru byłem (-am) szczególnie czarujący (-a). 0

B. Jestem świetnym gospodarzem domu. 1

11. Przyczyniasz się do ujęcia przestępcy, dzwoniąc na policję. PP

A. Moją uwagę zwróciły dziwne odgłosy. 0

B. Tego dnia byłem(am) czujny. 1

12. Przez cały rok w ogóle nie chorowałeś (-aś). PP

A. Chorowało niewiele osób z mojego otoczenia, więc nie byłem (-am) narażony (-a) na zarazki. 0

B. Dołożyłem (am) starań , aby dobrze jeść i dużo wypoczywać. 1

13. Jesteś winien/winna bibliotece pięćdziesiąt tysięcy złotych za książkę, którą za długo przetrzymywałeś(aś). SN

A. Kiedy wciągnie mnie lektura, często zapominam, kiedy mam zwrócić książkę. 1

B. Byłem(am) tak zajęty(a) pisaniem sprawozdania, że zapomniałem(am) zwrócić tę książkę. 0

14. Akcje, które posiadasz, przynoszą ci dużo pieniędzy. SP

A. Mój agent postanowił postawić na coś nowego. 0

B. Mój agent jest znakomitym inwestorem. 1

15. Wygrywasz zawody sportowe. SP

A. Czułem(am), że nikt nie może mnie pokonać. 0

B. Ciężko trenowałem(am). 1

16. Nie zdajesz ważnego egzaminu. ZN

A. Nie byłem(am) tak bystry jak inni zdający. 1

B. Nie przygotowałem(am) się dobrze. 0

17. Przygotowałeś(aś ) specjalne danie dla przyjaciółki/przyjaciela, a on/ona ledwie je tknął/tknęła. ZN

A. Jestem kiepskim kucharzem/kucharką. 1

B. Przygotowałem(am) to danie w pośpiechu. 0

18. Przegrywasz zawody sportowe, do których długo trenowałeś(aś ). ZN

A. Nie jestem zbyt wysportowany(a). 1

B. Nie jestem dobry(a) w tej konkurencji. 0

19. Nocą, w ciemnej ulicy, w twoim samochodzie zabrakło benzyny. PN

A. Nie sprawdziłem(am), ile paliwa jest w zbiorniku. 1

B. Zepsuł się wskaźnik paliwa. 0

20. W rozmowie ze znajomym/znajomą ponosi cię złość. SN

A. On/ona zawsze działa mi na nerwy. 1

B. On/ona był(a) w nieprzyjaznym nastroju. 0

21. Zostajesz ukarany(a) za niewypełnienie na czas zeznania podatkowego. SN

A. Zawsze odkładam zrobienie tego na potem. 1

B. W tym roku ociągałem(am) się ze złożeniem zeznania. 0

22. Chcesz umówić się z kimś na randkę, a on/ona nie zgadza się. ZN

A. Tego dnia byłem(am) do niczego. 1

B. Zapominam języka w gębie, kiedy chcę się z ni/nim umówić. 0

23. Osoba prowadząca teleturniej wybiera cię spośród publiczności do udziału w nim. PP

A. Siedziałem(am) w odpowiednim rzędzie. 0

B. Wyglądałem(am) na najbardziej pasjonującego/ pasjonującą się grą. 1

24. Na przyjęciu często proszą cię do tańca. SP

A. Na przyjęciach dobrze się bawię. 1

B. Tego wieczoru byłem(am) w świetnej formie. 0

25. Kupujesz małżonce/małżonkowi/dziewczynie/chłopcu prezent, z którego on/ona nie jest zadowolony(a). PN

A. Nie przykładam zbytniej wagi do takich spraw. 1

B. On/ona ma wybredny gust. 0

26. Starając się o pracę, wypadasz wyjątkowo dobrze podczas wstępnej rozmowy. SP

A. Podczas tej rozmowy czułem(am) się bardzo pewny(a) siebie. 0

B. Dobrze wypadam podczas takich rozmów. 1

27. Wszyscy śmiali się z opowiedzianego przeze mnie dowcipu. PP

A. Nie przykładam zbytniej wagi do takich spraw. 1

B. Opowiedziałem(am) go w odpowiedni sposób. 1

28. Twój szef daje ci za mało czasu na zrobienie czegoś, ale ty mimo to wykonujesz zadanie. ZP

A. Jestem dobry(a) w swoim fachu. 1

B. Jestem wydajnym pracownikiem. 1

29. Ostatnio czujesz się zmęczony(a). SN

A. Nie miałem(am) czasu wypocząć. 1

B. W tym tygodniu byłem(am) bardzo zajęty(a). 0

30. Prosisz kogoś do tańca, a ona/on odmawia. PN

A. Nie tańczę dobrze. 1

B. Ona/on nie lubi tańczyć. 0

31. Ocaliłeś(aś ) kogoś przed uduszeniem się. ZP

A. Wiem, jak zapobiec uduszeniu się. 0

B. Wiem, co robić w sytuacjach krytycznych. 1

32. Stosunki między tobą a twoim/twoją romantycznym(ną) partnerem/partnerką ochłodziły się. ZN

A. Za bardzo zajmuję się sobą. 1

B. Spędzam z nim/z nią za mało czasu. 0

33. Przyjaciółka/przyjaciel mówi coś , co cię rani. SN

A. Ona/on zawsze wyrwie się z czymś, nie myśląc, jak to odczują inni. 1

B. Był/była w złym nastroju i wyładował(a) się na mnie. 0

34. Twój pracodawca prosi cię o radę. ZP

A. Znam się na sprawach, w których chciał się mnie poradzić. 0

B. Zawsze udzielam dobrych rad. 1

35. Przyjaciel/przyjaciółka dziękuje ci, że pomogłeś (aś) mu w trudnym okresie. ZP

A. Lubię pomagać mu/jej w trudnych chwilach. 0

B. Lubię pomagać ludziom. 1

36. Cudownie bawisz się na przyjęciu. PP

A. Wszyscy byli bardzo mili. 0

B. Byłem(am) bardzo miły(a). 1

37. Lekarz mówi ci, że jesteś w dobrej formie. ZP

A. Dbam o to, żeby często ćwiczyć. 0

B. Bardzo dbam o zdrowie. 1

38. Małżonek/małżonka/chłopiec/dziewczyna zabiera cię na romantyczny weekend. SP

A. Potrzebował(a) zmiany otoczenia na parę dni. 0

B. On/ona lubi zwiedzać nowe okolice. 1

39. Lekarz mówi ci, że spożywasz za dużo cukru. PN

A. Nie przywiązuję specjalnej wagi do swojej diety. 1

B. Nie sposób uniknąć cukru, jest we wszystkim. 0

40. Otrzymujesz propozycję pokierowania ważnym zadaniem. SP

A. Właśnie dobrze wykonałem(am) podobne zadanie. 0

B. Dobrze kontroluję pracę podwładnych. 1

41. Od pewnego czasu często kłócisz się z małżonkiem/małżonką/chłopcem/dziewczyną. PN

A. Ostatnio jestem nie w humorze. 1

B. On/ona ostatnio odnosi się do mnie wrogo. 0

42. Potłukłeś /potłukłaś się bardzo na nartach. SN

A. Jeżdżenie na nartach jest trudne. 1

B. Trasy zjazdowe były pokryte lodem. 0

43. Otrzymujesz prestiżową nagrodę. ZP

A. Rozwiązałem(am) ważny problem. 0

B. Byłem(am) najlepszym pracownikiem. 1

44. Akcje, które posiadasz, cały czas stoją nisko. ZN

A. Nie orientowałem(am) się w tendencjach w przemyśle w tym czasie. 1

B. Kupiłem(am) złe akcje. 0

45. Wygrywasz w totolotka. PP

A. To był czysty przypadek. 0

B. Wytypowałem(am) właściwe numery. 1

46. Przybrałeś(aś ) na wadze w czasie świąt i nie możesz jej zrzucić. SN

A. Na dłuższą metę nie skutkują żadne diety. 1

B. Stosowana przeze mnie dieta nie poskutkowała. 0

47. Jesteś w szpitalu i niewiele osób przychodzi w odwiedziny. PN

A. Działam ludziom na nerwy, kiedy jestem chory(a). 1

B. Moi przyjaciele zapominają o takich rzeczach. 0

48. W sklepie nie chcą honorować twojej karty kredytowej. ZN

A. Czasami zdarza się, że myślę, iż mam wyższe konto, niż jest w istocie. 1

B. Czasami zapominam wyrównać rachunek. 0

Fragment pochodzi z książki "Optymizmu można się nauczyć" autorstwa Martina E.P. Seligmana (wydawnictwo Media rodzina).