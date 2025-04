Stan zlania się z pracą, czyli to, inni nazywają to zatraceniem się wykonywanym zadaniu. W pierwszej chwili kojarzy się przede wszystkim z artystami, malarzami, którzy tracą poczucie rzeczywistości, kiedy czują wenę. Okazuje się jednak, że tzw. stan „flow”, czyli przepływu, może pojawić się w czasie różnych czynności. Psycholog Mihály Csíkszentmihály opisuje to zjawisko jako szczególny stan umysłu, kiedy zupełnie pochłania nas zadanie.

Stan flow - dlaczego jest tak satysfakcjonujący?

Powoduje, że czujemy się radośni i energiczni. Traci się z pola widzenia szczegóły wykonywanej pracy, natomiast jej cel jest jasny i wyraźny. Uwaga jest skupiona na procesie tworzenia, a nie na końcowym efekcie. Zaciera się świadomość otaczającego świata, dominuje koncentracja na zadaniu. Doświadcza się zaburzenia poczucia czasu, ma się wrażenie, że czas minął bardzo szybko. Pojawieniu się stanu flow sprzyja równowaga w trudności zadania i umiejętności potrzebnych do jego wykonania.

Stan flow - od czego zależy?

Stan przepływu jest blokowany, jeżeli kwalifikacje są za wysokie do zadania, może pojawić się nuda. Jeżeli natomiast są za niskie, to może pojawić się niepokój. Warto zastanowić się, jak organizujesz sobie pracę.

Jak osiągnąć stan flow?

Praca musi być postrzegana jako trudna, a umiejętności do jej wykonania wysokie w subiektywnej ocenie osoby. Wiąże się z tym poczucie kontroli nad zadaniem – mogę sprostać temu wyzwaniu i rozumiem ten proces. Natychmiast zauważam błędy i wiem jak je na bieżąco poprawiać. Ideą dążenia do stanu przepływu jest poprawianie jakości swojego życia przez koncentrację na procesie tworzenia, na bardziej uważnym przeżywaniu. Nagrodą jest poczucie, że to co robisz jest satysfakcjonujące, umysł i ciało zlewają się, a w wykonywaniu zadania nie ma wysiłku.

Przypomnij sobie kiedy ostatnio tak się czułaś. Co wtedy robiłaś? Czego wtedy dokonałaś? Jaką potrzebę to zadanie zaspokajało? Jakie było wyzwanie w tym zadaniu? Jakie miałaś umiejętności, żeby je rozwiązać. Kiedy przypomnisz sobie kilka takich chwil, dostrzeżesz w nich cechy wspólne. Dowiesz się co sprzyja Tobie we wchodzeniu w ten stan.

