Singielka Olga lat 30, samotna księgowa:

- Staram się bardzo być miła dla facetów, spełniać ich oczekiwania. Ale i tak to mi się zupełnie nie opłaca, oni i tak źle mnie traktują.



Adriana Klos: Co Pani robi, jakie oczekiwania ma Pani na myśli?

- No, na przykład ubieram się tak, jakby chcieli, jak im się podoba, choć czasami to w ogóle nie jest taki styl, jaki ja lubię. Dzwonię do nich, staram się im pomóc, żeby zawsze mogli na mnie liczyć.



Adriana Klos: Acha, mówi Pani, że jest w stanie w pewnym sensie zrezygnować z siebie, być kimś innym, żeby tylko im się spodobać, czy tak to jest?

- Hmm, no tak, można tak powiedzieć, że trochę z siebie zrezygnuję czasem, ale nic mi się w końcu nie stanie, jak czasami zrobię cos inaczej, wbrew sobie. To przecież miło sprawiać komuś przyjemność, prawda?



Adriana Klos: Ale wspominała Pani wcześniej, że ostatecznie źle Pani na tym wychodzi, że mężczyźni źle Panią traktują. Czy nie są zadowoleni z Pani starań?

- Cóż, właśnie wychodzi na to, że wcale nie są. Zupełnie tego nie mogę zrozumieć. Najpierw krytykują to, jak wyglądam a gdy zmieniam się, tak, ja tego chcieli, też nie są zadowoleni. Zbywają mnie, nie mają dla mnie czasu, nie mogę na nich polegać. O co w tym wszystkim chodzi?



Adriana Klos: Na pewno nie warto nigdy rezygnować z siebie, także dla mężczyzny. Nasze pasje, zainteresowania, styl bycia, to, kim jesteśmy, to nasz bezcenny skarb i tym możemy się dzielić z innymi.

Kobiety, które wiedzą, czego chcą, potrafią bronić tego, co dla nich ważne, są atrakcyjne dla mężczyzn. Zamiast skupiać się na tym, jakie wrażenie robimy na płci przeciwnej, lepiej robić to, co sprawia, że czujemy się szczęśliwe. Do takich kobiet mężczyźni lgną, takie je fascynują.

Poczucie własnej wartości i pewność siebie pociągają mężczyzn. Sexy są dla nich takie kobiety, które nie wdzięczą się i nie próbują ich zadowalać. Są paniami samych siebie, niezależne, posiadające własną przestrzeń, przyjaciół i zainteresowania. Obawiają się zaś kobiet, które własne samopoczucie uzależniają od opinii innych i które nie wyobrażają sobie siebie bez mężczyzny u boku.

Panowie będą nas cenić dopiero wtedy, kiedy same będziemy cenić siebie. Tylko szanująca siebie kobieta, będzie w stanie szanować mężczyznę i zbudować z nim dobrą relację.

Nie pozwalajmy, żeby ktoś próbował nas zmieniać. Jeśli nie akceptuje nas takich, jakie naprawdę jesteśmy, nie warto zawracać sobie nim głowy. To zapewne nie jest ten nasz mężczyzna.

Porad udziela:

Adriana Klos- psycholog, psychoterapeuta Centrum Rozwoju i Psychoterapii "Strefa Zmiany"www.strefazmiany.pl. Pracuje z osobami, które: doświadczają lęków, obniżonego nastroju, bezsenności, zaburzeń jedzenia oraz psychosomatycznych, mają problemy w relacjach z innymi, znajdują się w sytuacji kryzysu ( np. w związku lub w pracy), wychowały się w rodzinach dysfunkcyjnych np. w rodzinie alkoholowej. Pomaga ludziom odzyskać spokój i rozwijać się.

Prowadzi również treningi i warsztaty rozwojowe, grupy wsparcia, terapię par oraz DDA.

Publikuje w mediach m.in. w "Rzeczpospolitej", Twoim Stylu.