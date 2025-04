Singielka Edyta, lat 27, specjalista ds. controllingu:

- Jestem sama, nie mogę znaleźć odpowiedniego partnera. Nie układa mi się z facetami, nie umiem jakoś z nikim zbudować czegoś trwałego, prawdziwego związku.

Mam wrażenie, że mam jakiegoś pecha. Dlaczego zawsze muszę spotykać takich porąbanych gości, czemu właśnie na mnie tacy trafiają?

Adriana Klos: Kim są ci porąbani goście? Ciekawa jestem, jacy mężczyźni podobają się pani, kogo pani wybiera?

- Ja wybieram? No nie wiem… Czasem mi się wydaje, że to oni jakoś kręcą się koło mnie, zawsze przyciągam takich podobnych.

Na początku wydają się czarujący, interesujący, tacy niebanalni, wręcz skomplikowani. To mi się podoba, pociągają mnie jakoś.

Tylko, że potem się okazuje, że oni są czarujący nie tylko dla mnie, a potem to już właściwie głównie dla innych. Lubią się bawić ale nie można na nich polegać. Niepoważni, nieodpowiedzialni, jak dzieci. Nie da się z nimi myśleć o rodzinie, zresztą wcale nie są zainteresowani.

Adriana Klos: I mówi pani, że właśnie ci nieodpowiedzialni i skomplikowani są blisko? Zwyczajnych chłopaków raczej nie ma, w każdym razie nie w pobliżu? Dobrze zrozumiałam?

- No, może i są, ale ja ich nie zauważam. Może nie zwracam na nich uwagi…

Adriana Klos: Oni nie są czarujący, nie są interesujący? Jak tamci?

- Nie, jakoś nie. Są nudni i nieciekawi. Czy to źle? Czy ze mną coś jest nie w porządku?

Adriana Klos: Na pewno wszystko z panią w porządku. Jednak warto byłoby się przyjrzeć, co dla pani oznacza, że mężczyzna jest nudny i dlaczego interesujący znaczy skomplikowany. Sprawdzimy też, z czego to wynika.

Ważnym punktem w osobistej pracy nad sobą i zmianą swojej sytuacji, podczas której towarzyszy i pomaga nam psychoterapeuta, jest moment, w którym człowiek uświadamia sobie, że ma wpływ na swoje życie.

To my sami kierujemy swoim losem, on cały czas jest w naszych rękach, nawet jeśli nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę.

To my decydujemy o tym z kim się spotykamy, jakimi ludźmi się otaczamy a nawet w kim się zakochujemy. I w tym sensie można powiedzieć, że to nie tylko oni panią wybierają, ale też pani na takich właśnie mężczyzn zwraca uwagę.

Najprawdopodobniej fakt, że podoba się pani konkretny typ mężczyzny, nie jest przypadkowe. Zauważa też pani pewną powtarzalność w kontaktach z mężczyznami.

Jest to dla pani szkodliwe, bo nie może pani na nich liczyć i zbudować prawdziwej, głębokiej relacji.

W wyniku wychowania, różnych wydarzeń z przeszłości, ukształtowały się w nas pewne irracjonalne i szkodliwe przekonania, które ograniczają nas i utrudniają nam rozwój, odczuwanie szczęścia i spełnienia.

Podczas psychoterapii mamy szansę przyjrzeć się motywom pani wyborów, zrozumieć z czego wynikają i do czego są pani potrzebne.

Rozwiązanie jest w dużym stopniu wynikiem tego zrozumienia.

Porad udziela:

Adriana Klos- psycholog, psychoterapeuta Centrum Rozwoju i Psychoterapii "Strefa Zmiany"www.strefazmiany.pl. Pracuje z osobami, które: doświadczają lęków, obniżonego nastroju, bezsenności, zaburzeń jedzenia oraz psychosomatycznych, mają problemy w relacjach z innymi, znajdują się w sytuacji kryzysu ( np. w związku lub w pracy), wychowały się w rodzinach dysfunkcyjnych np. w rodzinie alkoholowej. Pomaga ludziom odzyskać spokój i rozwijać się.

Prowadzi również treningi i warsztaty rozwojowe, grupy wsparcia, terapię par oraz DDA.

Publikuje w mediach m.in. w "Rzeczpospolitej", Twoim Stylu, mamazone.pl, gazeta.kobieta.pl.