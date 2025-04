Skup się – jako podstawowe założenie przyjmij robienie jednej rzeczy na raz. Najpierw zakończ bieżące zdanie, a dopiero potem weź się za wykonywanie następnego. Bądź asertywny - naucz się odmawiać. Nie podejmuj się wykonywania zbyt wielu zadań, nie obciążaj swojego ciała i umysłu zbyt wieloma obowiązkami. Obserwuj swoją pracę. Ustal rzeczy najważniejsze i na nich się skoncentruj, nie myśl o tym, co trzeba będzie zrobić później.

Zwolnij – jeśli czujesz, że nie dajesz rady z wykonywaniem wszystkich zadań, to znaczy, że wymagasz od siebie zbyt wiele. Poświęcaj czas na konkretne czynności, które pozwolą odreagować stresowe sytuacje w ciągu dnia, czyli odpoczynek, jedzenie, sen. Rób przerwy podczas pracy, to zwiększy Twoją koncentrację uwagi, a co za tym idzie, zwiększy efektywność podjętych działań.

Zweryfikuj swoje cele – ustal plan działania, to znaczy pomyśl, jakie masz cele życiowe, osobiste i zawodowe. Zastanów się do czego dążysz i co jest motywacją do tych dążeń. Rozważ wartość swoich celów i zastanów się czy możesz być szczęśliwszy, jeśli z któregoś zrezygnujesz. Zaplanuj, jak osiągnąć wyznaczone cele, unikając niepotrzebnego napięcia, pośpiechu i stresu.

Wyraź uczucia – zacznij rozmawiać z innymi o swoich obawach, lękach, emocjach. Nie chodzi o to, abyś usłyszał rady jak to pokonać, ale abyś nie kumulował w sobie zbyt wielu negatywnych odczuć. Nie duś w sobie emocji. Rozmawiaj z ludźmi zanim pojawi się ryzyko, że stracisz cierpliwość i wpadniesz w złość.

Przestań pilnować czasu – postaraj się zbytnio nie przejmować upływającym czasem w kontekście wykonywania zadań. Pozwól sobie na dokończenie danej czynności później, jeśli nie będzie to niosło za sobą poważnych konsekwencji. Zapomnij o terminach, godzinach w czasie weekendu - nie usiłuj się zmieścić z każdą czynnością w określonych ramach czasowych.

Zapewnij sobie rozrywkę – znajdź sobie jakieś hobby, choćby pracę w ogródku, spacery po lesie czy jazdę rowerem. Pozwoli to zaplanować wolny czas, a przy okazji poprawi zdrowie i kondycję. Wykonywanie takich czynności pozwoli na oderwanie się od codzienności, ponieważ niesie za sobą odprężenie. Najważniejsze, aby robić to dla przyjemności.

Czas dla siebie – znajdź czas tylko i wyłącznie dla siebie. Nie musi to być długo - od kilku do kilkudziesięciu minut. Najważniejsze, abyś miał poczucie, że nikt Ci nie przeszkodzi i dysponujesz tym czasem według własnego uznania. Może to być kąpiel, czytanie książki, spacer, albo słuchanie muzyki - pod warunkiem, że będziesz to robić dla przyjemności.

Opanuj emocje – obserwuj, kiedy i z jakich przyczyn wpadasz w złość, pojawiają nie nieprzyjemne doznania, czujesz się zniecierpliwiony. Spróbuj zapisać te sytuacje i powody z jakich to się stało. W krótkim czasie zobaczysz, że pewne przyczyny Twojego złego samopoczucia się powtarzają podczas wykonywania określonych czynności, spotkań z pewnymi ludźmi czy uczestniczeniu w pewnych zdarzeniach. Będzie to dla Ciebie informacja czego unikać, aby sytuacji stresowych było w Twoim życiu jak najmniej.

