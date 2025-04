Odreagowywanie stresu jest bardzo korzystne dla organizmu.

Nie możemy bowiem zbyt długo nosić w sobie piętna stresu, gdyż wpływa on negatywnie nie tylko na naszą psychikę, lecz również na nasze zdrowie fizyczne. Zaczynają się kłopoty z układem krwionośnym, oddechowym, nerwowym itd. Jeśli osoba w racjonalny sposób próbuje sobie poradzić ze stresem, to wszystko jest w porządku.

Bardzo dobrymi metodami walki ze stresem są

ćwiczenia oddechowe,

słuchanie muzyki relaksacyjnej,

uprawianie sportu,

jazda na rowerze,

spacery,

kontakt z naturą,

aromaterapia – stymulowanie się zapachami,

wyjazdy za miasto,

kontakty z bliskimi.

Kiedy odreagowywanie przekształca się w uzależnienie

Problem się zaczyna, kiedy te metody stają zbyt kosztowne, czasochłonne i nie dają efektu natychmiastowo. Bo możemy sobie wyobrazić, że aby poczuć się zupełnie zrelaksowanym podczas spaceru lub ćwiczeń oddechowych, potrzeba kilku takich praktyk, a potrzeba ich powtarzania jest niezwykle ważna. To czasem budzi opór osób, które w szybki sposób muszą odreagować trudny dzień w pracy, ciężką rozmowę z nauczycielem dziecka lub cokolwiek innego. I dlatego też ludzie coraz częściej sięgają po alkohol, papierosy, narkotyki, napoje energetyzujące itp.

Sięganie po tego typu używki daje złudzenie natychmiastowej poprawy nastroju. I często słyszmy :”muszę się napić-miałem ciężki dzień”. To jednak nie jest dobre rozwiązywanie swoich kłopotów. Stan euforii, który występuje po zażywaniu substancji psychoaktywnych, daje poczucie kontroli nad swoim złym i negatywnym nastrojem. Możemy szybko go zneutralizować, szukamy tylko odpowiednich bodźców i…już.

Niestety to tylko iluzoryczne poczucie i każdy, kto jest uzależniony i chce z tym nałogiem zerwać, zdaje sobie z tego sprawę. Od momentu, kiedy mamy nad czymś kontrolę, a stanem uzależnienia jest bardzo cienka granica i niestety wiele osób nie definiuje tego jako problem, tłumacząc, że zawsze mogą zerwać z tymi czynnościami. Tylko nie chcą…Uzależnienie to nie jest tylko i wyłącznie codzienne picie alkoholu, palenie paczki papierosów każdego dnia czy zażywanie narkotyków kilka razy w tygodniu.

Forma uzależnienia może być bardzo różna. I dlatego też jest wielu alkoholików „weekendowych”, zakupoholików (co jest traktowane z przymrużeniem oka i lekceważone), seksoholików, anorektyków, pracoholików, tanorektyków (uzależnieni od solarium).

Typów uzależnień i przybieranych form jest bardzo wiele. Często wiąże się to ze zmianami cywilizacyjnymi i oczekiwaniami, jakie mają wobec naszej osoby inni. Kilkanaście lat temu nikt nie pomyślał o uzależnieniu od komputera, ponieważ nie był on tak dostępny i jeszcze stosunkowo niewiele osób się nim posługiwało dla własnych potrzeb.

Wszystkie typy uzależnień mają na celu jedno – zredukowanie stresu do minimum, oderwanie nas od przykrej rzeczywistości, poprawienie nastroju, motywację do działania. Warto się jednak zastanowić, czy nasza forma odstresowania się jest na dłuższą metę korzystna dla naszego zdrowia psychicznego i fizycznego.

Uzależnienie jest to wykonywanie czynności, od których nie możemy się powstrzymać. Im dłużej trwa, tym trudniej wycofać nawyki. Dlatego należy się bardzo mocno zastanowić, czy nie lepiej pójść na krótki spacer niż wypić drinka na poprawę nastoju. Różnica jest taka, że po spacerze nie ma…kaca.