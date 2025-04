Stres może powodować zmiany w wyglądzie naszych włosów, skóry czy okolicy oczu. Jak to możliwe? Stres powoduje różne reakcje w organizmie, może zaburzać pracę hormonów, wpływa na DNA i skład flory bakteryjnej jelit.

Stres powoduje zmiany hormonalne, które mogą prowadzić do powstawania trądziku. Podczas nerwowej sytuacji nasz organizm wytwarza kortyzol, który pobudza gruczoły łojowe do pracy i nasila łojotok. Stres może zakłócać równowagę między dobrymi i złymi bakteriami w jelitach, co również często kończy się niechcianymi zmianami na skórze.

Przez stres zmniejsza się nawilżenie skóry, ponieważ zakłóca on naturalne mechanizmy zatrzymywania wody w skórze. Efekt? Staje się ona sucha, a często wręcz łuszcząca. Na ten aspekt powinny w szczególności uważać osoby pijące sporo kawy, która również działa odwadniająco.

Napięcie i zdenerwowanie prowadzi do rozpadu kolagenu, który jest odpowiedzialny za elastyczność skóry. Jednak to nie wszystko: stres szkodzi samemu DNA, gdyż osłabia telomery (ich zadaniem jest ochrona chromosomów i odbudowa ubytków DNA). Przez to komórki obumierają, a my wyglądamy coraz starzej…

Stres oznacza często brak snu, a to źle wpływa nie tylko na nasze zdrowie, ale też stan skóry wokół oczu, która nie ma kiedy się odnawiać i regenerować. Pojawiają się cienie i opuchlizna, które nikomu nie dodają uroku. Receptą na to jest wysypianie się – dorosły człowiek powinien spać około 7-8 godzin.

Przewlekły stres wpływa też na stan włosów: zatrzymuje ich wzrost, uszkadza strukturę, a nawet prowadzi do zapalenia mieszków włosowych. Podczas nerwowych sytuacji w naszym organizmie powstają substancje, które zaburzają przemiany w mieszku włosowym i mogą nawet prowadzić do łysienia telogenowego.

