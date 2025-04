Województwo podkarpackie:

Centrum Medyczne Medicor

ul. Jabłońskiego 2/4, 35-068 Rzeszów

tel. (0-17) 852-61-58

Województwo opolskie:

Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego

Plac Staszica 1, 45-052 Opole

tel. (0-77) 452-73-70, fax. (0-77) 452-73-71

e-mail: psychologia@uni.opole.pl

Centrum Utrzymania Zdrowia ADMET

ul. Chabrów 58, 45-221 Opole

tel. (0-77) 441-89-72

Centrum Terapii i Psychoprofilaktyki

ul. Gogolińska 2a, 47-100 Strzelce Opolskie

tel. (0-77) 461-09-62, tel. (0-77) 463-83-80

Województwo lubuskie:

Gabinet Leczenia Nerwic lek. med. D. Myszkowska-Śliwińska

ul. Walczaka 38/8, 66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. (0-95) 735-88-28

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Mediko

Plac Pocztowy 16, 65-061 Zielona Góra

tel. (0-68) 323-88-10

Specjalistyczny Ośrodek Higieny i Terapii Psychicznej SPEC-MED

ul. Szeroka 18, 67-100 Nowa Sól

tel. (0-68) 387-30-40

Województwo kujawsko-pomorskie:

Poradnia Leczenia Nerwic

ul. Dworcowa 110, 85-010 Bydgoszcz

tel. (0-52) 32-10-460

Lecznice Citomed

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń

tel. (0-56) 658-44-44, (0-56) 658-44-55

Województwo Świętokrzyskie:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Artimedw Kielcach

ul. Paderewskiego 4, 25-017 Kielce

tel. (041) 344-40-55, (041) 33-59-221, (041) 33-59-222, fax. (041) 343-22-97

e-mail: artimed@artimed.pl

http://www.artimed.pl

Województwo zachodniopomorskie:

Ośrodek Leczenia Nerwic i Rozwoju Osobowości

ul. Wodnika 7, 71-781 Szczecin

tel. (0-91) 455-87-49

http://www.olniro.com

NZOZ Ośrodek Psychoterapii Medycznej

ul. Ciołkowskiego 49, 15-264 Białystok

tel. (0-85) 653-88-86

e-mail: psyche@mp.pl

http://www.psychoterapia.bialystok.pl/

Województwo warmińsko-mazurskie:

Polskie Towarzystwo Psychologiczne – oddział w Olsztynie

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

tel. 0-609-342-991

e-mail: olsztyn@ptp.org.pl

http://www.olsztyn.ptp.org.pl/

dyżury członków zarządu: 3-ci wtorek miesiąca godz. 18-19

terminarz posiedzeń zarządu: 3-ci wtorek miesiąca godz. 18-19

Województwo lubelskie:

Instytut Psychologii KUL

al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

sekretariat : Collegium Jana Pawła II, pok. C-440

tel. (0-81) 445-34-40

http://www.kul.lublin.pl/1162.html

Instytut Psychologii UMCS

Plac Litewski 5, 20-080 Lublin

tel./fax. (081) 537-60-57

e-mail: psych@hektor.umcs.lublin.pl

http://www.umcs.lublin.pl/psychologia

Województwo śląskie:

Górnośląskie Centrum Medyczne - Oddział Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice-Ochojec

tel. (0-32) 205-92-60,(0-32) 359-80-11

e-mail: psychiatra@gcm.pl

http://www.gcm.pl/index.php?m=17〈=pl

Polski Instytut Ericksonowski – Filia w Katowicach

ul. Franciszkańska 25, 40-708 Katowice

tel./ fax. (0-32) 25-24-517

e-mail: piemarq@katowice.home.pl

http://ww.instytutericksonowski.home.pl

Psycholodzy z Katowic i Sosnowca – mgr Dominik Gawęda i Agnieszka Gawęda

Plac Miarki 1/6, 40-035 Katowice

mgr Dominik Gawęda

tel. 0-504-591-063

e-mail: dominikgaweda@op.pl

mgr Agnieszka Gawęda

tel. kom. 0 504 762 772

e-mail: agnieszka.gaweda@op.pl

http://www.psychologowie.com/

Śląski OśrodekPsychoterapii i PedagogikiGestalt

ul. Stolarzowicka 38, 41-923 Bytom

tel. 0-32-280-51-55, 0-607-295-998

e-mail: biuro@gestalt.slask.pl

http://www.gestalt.slask.pl

Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu

ul. Mikołowska 208, 43-187 Orzesze

tel. (0-32) 326-08-58, tel./fax. (0-32) 221-56-70

e-mail: otn.orzesze@interia.pl

http://www.osrodekterapiinerwic.pl/

Kowalczuk & Zespół Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji

ul. Warszawska 109, 42-202 Częstochowa

tel. (0-34) 325-26-83, 0 505-008-694

e-mail: informacja@zespolpip.pl

Województwo pomorskie:

Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk

sekretariat: tel. (0-58) 523-43-24

dydaktyka: tel. (0-58) 523-43-25

http://psychologia.univ.gda.pl/

Ośrodek Psychologiczno-Pedagogiczny „Razem”

ul. Strażacka 15, 81-616 Gdynia-Witomino

tel./fax. (0-58) 624-05-09

e-mail: razem@razem.pl

Filia:

ul. Pomorska 39/41, 81-314 Gdynia

tel. (0-58) 620-32-23, fax. (0-58) 661-44-66

ośrodek czynny codziennie od godz. 8:00 do 15:30

Wydawnictwo dolnośląskie:

Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław

tel./fax. (0- 71) 367-18-14, (0-71) 367-20-01 wew. 126

e-mail: psychologia@psychologia.uni.wroc.pl

http://www.psychologia.uni.wroc.pl

Polskie Towarzystwo Psychologiczne – oddział we Wrocławiu

ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław

http://www.ptp.wroclaw.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychologii Polskiej „Anova”

ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław

e-mail: snrrpp@wp.pl

http://psychologiapolska.pl/

Wrocławski Instytut Psychoterapii

ul. Leopolda Staffa 29, 51-144 Wrocław

tel. 71 33 606 26, 0-605-061-740

e-mail:info@wip.wroclaw.pl

www.wip.wroclaw.pl

Centrum Psychoprofilaktyki i Psychoedukacji

Infolinia: 0-801-000-533

Telefon Zaufania: (0-71) 364-33-24

Oddziały:

Al. Piastów 85A, 52-424 Wrocław, tel. (0-71) 364-50-23 – ośrodek czynny całą dobę

Pl. Pereca 2/1, 53-444 Wrocław, tel. (0-71) 362-11-77 – ośrodek czynny od 12:00 do 20:00

Ośrodek Psychoterapii dla DDA i DDD „Empatia”

ul. Kochanowskiego 19, 51-602 Wrocław

tel. (0-71) 345-90-21

ul. Kwiska 5/7 pok. 408, 51-602 Wrocław

tel. (0-71) 727-84-96

e-mail: empatia@dda.ite.pl

http://www.dda.ite.pl/

Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji GESTALT

ul. Krucza 68/5, 53-411 Wrocław

mgr Olga Gołąbek tel. 604 187 416

mgr Ewa Sobieszek – Johansson tel. 607 859 883

e-mail: gabinet.psychoterapii@op.pl

Dolnośląskie Centrum Psychiatrii i Psychoterapii SUPER-ego

ul. Gajowicka 164/1, Wrocław

tel. (071) 361 04 77

e-mail: psycholodzy@superego.com.pl

http://www.superego.com.pl

Instytut Psychoterapii – dr Agnieszka Widera-Wysoczańska

ul. Petrażyckiego 77, 52-434 Wrocław

tel. 660 92 73 71 (poniedziałek – czwartek, godz. 8.30 – 16.00)

e-mail: instytut@psychoterapia.wroclaw.pl

Prywatna Praktyka Psychologiczna Małgorzata Jóźwiak

Al. Kasztanowa 18, 53-125 Wrocław

tel. 0-502-33-77-70

e-mail: m_jozwiak@onet.pl

Wydawnictwo wielkopolskie:

Instytut Psychologii UAM

ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań

tel. (0-61) 829-23-07, (0-61) 829-21-07, fax. (0-61) 829-21-07

e-mail: uampsych@amu.edu.pl

http://www.psychologia.amu.edu.pl/

Polskie Towarzystwo Terapeutyczne

al. Mickiewicza 4/4, 85- 796 Bydgoszcz

e-mail: info@ptt-terapia.pl

http://www.ptt-terapia.pl/

Wielkopolski Instytut Psychoterapii w Poznaniu

Ośrodek Psychoterapii Dorosłych i Szkoleń Podyplomowych

ul. Promienista 30 A/1

60-288 Poznań

tel./fax (61) 862 98 99

info@p-i-e.poznan.pl

www.wip.poznan.pl

Wielkopolski Instytut Psychoterapii

Ośrodek Psychoterapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin oraz Szkoleń Podyplomowych

ul. Promienista 30 A

60-288 Poznań

tel./fax (61) 862 98 99

e-mail: info@p-i-e.poznan.pl;

info@wip-dzmr.poznan.pl

www.wip-dzmr.poznan.pl

Centrum Psychoterapii Integralnej

ul. Wierzbięcice 18/5, 61-568 Poznań

tel. (0-61) 820-27-46, 0-502-99-44-97

e-mail: info@cpi.poznan.pl

http://www.cpi.poznan.pl/

ośrodek czynny od 10:00 do 16:00

Województwo małopolskie:

Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

al. Mickiewicza 3, 31-120 Kraków

tel. 12 634-13-55, fax. (0-12) 623-76-99

http://www.psychologia.uj.edu.pl/

Polskie Towarzystwo Psychologiczne – oddział w Krakowie

Al. Mickiewicza 3

31-120 Kraków

e-mail: ptp@ptp.krakow.pl

http://www.ptp.krakow.pl

Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków

ul. Zamkowa 4/4, 30-301 Kraków

tel./fax. (0-12) 422-55-99

e-mail : pspp@pspp.pl

http://pspp.pl

Polska Federacja Psychoterapii

ul Pocieszka 6, 31-408 Kraków

tel. 0-504-547-361

e-mail: biuropfp@gmail.com

http://www.psychoterapia-polska.org/

Instytut Terapii Gestalt

ul. Gwarna 2B, 30-693 Kraków

tel. (0-12) 659-56-60, (0-12) 659-56-62, 0-600-952-834, fax. (0-12) 659-56-61

e-mail: gestalt@gestalt.pl

Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej (PIPK)

ul. Pocieszka 6, 31-408 Kraków

tel.(0-12) 420-06-41

e-mail: pipk@poczta.fm

NaM Nature and Medicine

pl. Braci Dudzińskich 1a, 30-556 Kraków

tel. (0-12) 393-26-61 (do 63), tel./fax. (0-12) 393-24-35

Ambulatorium Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej

ul. Mostowa 2 lok. 13, 31-061 Kraków

tel. (0- 12) 430-56-09

e-mail: poczta@kspp@edu.pl

http://www.kspp.edu.pl

Krakowskie Centrum Psychodynamiczne

ul. Zamoyskiego 56, 30-523 Kraków,

tel. (0-12) 422-46-69

fax: 12 4221655

e-mail: poczta@kcp.krakow.pl

http://www.kcp.krakow.pl

Ośrodek Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic

ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków

tel. (0-12) 652-44-15, fax. (0-12) 262-13-35

e-mail: biuro@babinski.pl

http://www.babinski.pl/

Województwo łódzkie:

Polski Instytut Ericksonowski

ul. Wioślarska 27, 94-036 Łódź

tel. (0-42) 688-48-60, fax. (0-42) 689-00-47

e-mail: info@p-i-e.pl

http://www.p-i-e.pl/

Ośrodek Terapii Uzależnień i Oddział Psychiatryczny NZOZ „WOLMED”

Szczerców, Dubie 1 (koło Bełchatowa)

tel. (0-44) 635-63-03,

Województwo mazowieckie:

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa

tel. (0-22) 55-49-705, (0-22) 55-49-706, fax. (0-22) 635-79-91

e-mail: info@psychologia.pl

http://www.psychologia.pl

Polskie Towarzystwo Psychologiczne - Zarząd Główny

ul. Stawki 5/7 00-183 Warszawa

tel. (0-22) 55-49-739, (0-22) 831-16-84, tel./fax. (0-22) 831-13-68

e-mail: ptp@psych.uw.edu.pl

http://www.ptp.org.pl/

Biuro ZG PTP czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 10.00 – 14.00

Instytut Psychologii PAN

Pl.Defilad 1, 00-901 Warszawa

PKiN 23Piętro, skr. poczt.51

tel. (0- 22) 517-99-16, fax. (0-22) 517-99-17

e-mail: sekretariat@psych.pan.pl

Instytut Psychiatrii i Neurologii

ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

tel. (0-22) 45-82-800

e-mail: ipin@ipin.edu.pl

http://www.ipin.edu.pl/

Związek Zawodowy Psychologów Województwa Mazowieckiego - Andrzej Mielecki

ul. Górczewska 41/39, 01-144 Warszawa

e-mail: zz@psych.edu.pl

http://psych.edu.pl/zz/

Instytut Psychologii Zdrowia – Polskie Towarzystwo Psychologiczne

ul. Gęślarska 3, 02-412 Warszawa

tel. (0-22) 863-87-38, fax. (0-22) 863-42-75

e-mail: poczta@ipz.edu.pl

http://www.ipz.edu.pl

Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej„Polana”

ul. Banderii 4 lok. 179 (klatka VII, Pietro I), 01-164 Warszawa

tel. +48 (22) 825 00 45

fax. +48 (22) 658 05 26

tel. kom. 602 624 447 (po godzinie 20.00 oraz w soboty i niedziele)

e-mail: info@osrodekpolana.pl

http://www.osrodekpolana.pl

Centrum Pomocy Profesjonalnej

Al. Jana Pawła II 80 lok. 129, piętro XXI, 00-175 Warszawa

„Babka Tower” (obok C.H. Arkadia)

tel. (0-22) 637-40-80, (0-22) 637-40-81, 0-601-455-888

e-mail: kontakt1@cpp.eu

http://www.cpp.net.pl/

Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej

ul. Wilcza 28 lok. 20 (wejście w oficynie), 00-544 Warszawa

szkoła: (22) 848-22-64, tel. kom. 501-348-250

szkolenia:(22) 848-22-64, tel. kom. 608-058-549

poradnia:tel: kom. 606 677 260

Fundacja „Synapsis”

ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa

tel./fax (+48 22) 825 87 42

e-mail: fundacja@synapsis.org.pl

http://www.synapsis.waw.pl

Ośrodek Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych„Synapsis”

ul. Dembowskiego 3 m. 32, 02-784 Warszawa

tel. (0-22) 643-98-61, (0-22) 641-70-51, fax. (0-22) 641-70-51

e-mail: grupasynapsis@synapsis.pl

http://www.synansis.pl

Gabinet Psychoterapii Grupy „Synapsis”

ul. Śniadeckich 20 m. 13 00-656 Warszawa (Śródmieście)

tel. (0-22) 629-25-77

e-mail: grupasynapsis@synapsis.pl

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Konwaliowa”

ul. Kowalczyka 1 A, 03-193 Warszawa

tel. (0-22) 353-22-66, 792 66 22 66

e-mail: konwaliowa@tlen.pl

http://www.konwaliowa.pl

ośrodek czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00 - 21.00, sobota w godz. 9.00 - 14.00

Ośrodek Psychoterapeutyczno-Szkoleniowy „Poza Centrum” przy Polskim Towarzystwie Psychologii Zorientowanej na Proces

Al. Ujazdowskie 16 m. 58, 00-557 Warszawa

tel. 0-512-087-090

e-mail: pozacentrum@pozacentrum.pl

http://www.pozacentrum.pl

Ośrodek Terapii i Edukacji Psychologicznej

ul. Madalińskiego 67B/35, 02-549 Warszawa

tel. 0-661-484-786

http://www.otep.pl

Poradnia Psychologiczno-Psychiatryczna „Pro Psyche”

ul. Dygasińskiego 18, 01-603 Warszawa

tel. (0-22) 839-60-60, (0-22) 833-51-97, (0-22) 832-11-57, 0-601-310-734, 601 917 779

e-mail: poradnia@propsyche.pl

http://www.propsyche.pl

gabinet czynny: poniedziałek – piątek w godz. 9:00-20:00, sobota 9:00-13:00

Ośrodek Psychoterapeutyczny „Za Progiem”

ul. Traugutta 3 lok. 6, 00-067 Warszawa

tel. 0-662-655-855

http://www.zaprogiem.pl

Ośrodek Psychoterapii i Promocji Zdrowia

ul. Jana Olbrachta 118A, lok. 2, 12, 13, 01-373 Warszawa

tel. (0-22) 665-77-17

e-mail: ośrodek@ipz.edu.pl

Specjalistyczny Gabinet Lekarski

ul. Marszałkowska 19 lok. 6, 00-628 Warszawa

(wejście od ul. Oleandrów, domofon 6, I piętro)

tel. (0-22) 825-19-51, 0-605-069-431

e-mail: amedis@onet.pl izazielinska@amedis.com.pl

http://www.amedis.com.pl

gabinet czynny w godz. 8:00-20:00

