Jak powstaje stres?

Stres to natychmiastowa reakcja organizmu na, nazwijmy to, przeciwności losu. Stres prowadzi do wielu reakcji chemicznych w naszym organizmie, owłada nami i każe uciekać lub walczyć. Dlaczego? To spuścizna po naszych nieco bardziej owłosionych przodkach. Innymi słowy stres to strategia, która pozwala przetrwać.

Skala stresu

Skala stresu to lista kilkudziesięciu najbardziej stresujących wydarzeń w naszym życiu, które – zsumowane – dają równowartość naszej wytrzymałości psychicznej, a także określają ryzyko zapadnięcia na poważną chorobę, związaną z dużym poziomem stresu. Sprawdź, w którym miejscu skali jesteś.

Czym grozi stres?

Współcześnie, zwłaszcza żyjąc w miastach, jesteśmy narażeni na przewlekły stres. Niestety nieustannemu życiu w napięciu towarzyszą również choroby przewlekłe. Jak ryzyko chorób wzrasta wraz ze stresem?

Jak pokonać stres?

Polecamy prostą metodę walki ze stresem, zaczerpniętą z terapii poznawczo-behawioralnej. Można ją zastosować samodzielnie. Dowiesz się także, jaka dieta jest najlepsza na stres, jakie produkty „uszczęśliwiają” i co jeszcze można zrobić, by odzyskać spokój ducha i zadowolenie z życia.

Dobra zabawa najlepsza na stres

Siedzenie przez telewizorem to najlepsza forma relaksu? Błąd… Może jedynie najczęściej stosowana. „Chińczycy mówią: utknąłeś w życiu, nie wiesz, co zrobić? Zaproś przyjaciół, zorganizuj zabawę, śmiejcie się i tańczcie.” Uważasz, że bawić się jak dziecko nie przystoi dorosłemu? Przeczytaj ten artykuł.

