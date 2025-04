Stres na egzaminie

Przyspieszone bicie serca, spocone dłonie, bezsenność, bóle głowy, ucisk żołądka, lęk i tłoczące się w głowie myśli: nie potrafię, nie zdam… Każdy, kto choć raz zdawał ważny egzamin, na pewno zetknął się z którymś z tych symptomów. Jak poradzić sobie ze stresem przed egzaminem i wyciszyć emocje? Zobaczcie sami.

Reklama

Fot. Depositphotos

Na niektórych zadziała herbatka z melisy, na innych wręcz przeciwnie, ratunkiem będzie fizyczne rozładowanie napięć. Ale co zrobić, gdy stres dopadnie nas na sali egzaminacyjnej? Działać trzeba szybko i skutecznie!

Po pierwsze – nie możesz koncentrować się na swoim stanie emocjonalnym. Musisz podejść do egzaminu zadaniowo. Nie myśl o drżących dłoniach lub o tym, co będzie, gdy nie zdasz. Nie rozczulaj się nad sobą, lecz myśl o tym, co da się jeszcze zrobić. Skoncentruj się najlepiej na pisaniu. Pisz to, co jesteś w stanie sobie przypomnieć. Badania naukowe dowodzą, że wskazane jest, żeby do egzaminu podchodzić będąc w stanie lekkiego napięcia - jest się wtedy lepiej skoncentrowanym i umotywowanym. Poziom adrenaliny w organizmie lekko wrasta, a to powoduje lepszą pracę mózgu.

Po drugie, jeśli ogarnęła cię panika – spróbuj wykonać dwuminutowe ćwiczenie rozluźniające, które obniży pobudzenie. Działaj według instrukcji:

Usiądź wygodnie na krześle z oparciem, przymknij oczy, poluźnij te fragmenty ubrania, które cię uciskają. Najpierw zaciśnij pracą pięść. Zaciskaj ją coraz mocniej i mocniej. Trzymaj pięść zaciśniętą i staraj się odczuwać napięcie dłoni i przedramienia. Rozluźnij. Pozwól palcom prawej dłoni luźno zwisać i uświadamiaj sobie kontrast między stanem napięcia i rozluźnienia. A potem jeszcze raz zaciśnij prawą pięść, naprawdę mocno i tak potrzymaj. Uświadom sobie w pełni, czym jest uczucie napięcia. A potem rozluźnij rękę, pozwól bezwładnie zwisać palcom i zauważ kontrast między napięciem a rozluźnieniem. Następnie powtórz wszystko z lewą pięścią. Potem rozluźnij całe ciało i staraj się wytrwać w tym stanie chwilę, poczym zaciśnij obie pięści jednocześnie. Obie pięści napięte, oba przedramiona napięte. Zastanów się nad tym uczuciem. Rozluźnij się. Rozluźniaj ręce i przedramiona. A potem zegnij łokcie i napnij bicepsy. Staraj się poczuć jak twardnieją. Potem wyprostuj i rozluźnij ramiona i jeszcze raz poczuj różnicę. I jeszcze raz napnij bicepsy. Staraj się przez pewien czas utrzymać to napięcie i obserwuj swoje odczucia uważnie. A teraz wyprostuj i rozluźnij ramiona najlepiej, jak potrafisz. Na zmianę napinaj i rozluźniaj ramiona, za każdym razem obserwując zmianę odczuć. A teraz wyprostuj i napnij całe ramiona, tak że poczujesz napięcie aż w mięśniach tylnej części ramion. I rozluźnij się. Ułóż ramiona wygodnie i pozwól aby same się rozluźniły. Ramiona zrobią się przyjemnie ciężkie.

Obniżanie napięcia mięśni w połączeniu z kontrolą myśli, osłabia oddziaływanie stresu. Pozwoli ci to sformułować skuteczny plan działania. Jeżeli nie będzie to możliwe, kontrola myśli i poziomu napięcia mięśni pomogą ci w tolerowaniu nieprzyjemnej sytuacji.

Po trzecie – zanim przystąpisz do egzaminu, przygotuj się do niego. Naucz się tyle, na ile pozwala ci czas i energia. W razie potrzeby, przygotuj ściągę. Nie musisz z niej korzystać. Ważna jest twoja świadomość zabezpieczenia się przed ewentualnym niepowodzeniem i poczucie, że zawsze jest jakieś wyjście. Ponadto, pisząc ściągę, jednocześnie nieświadomie zapamiętujesz informacje. Warto też na kilka tygodni przed ważnym egzaminem zadbać o dietę. Powinna być bogata w witaminy i mikroelementy, m.in.: cynk, witaminy A i B, magnez, fosfor i lit. Pij dużo wody i uprawiaj sport, który sprawia ci przyjemność (świetnie działają skoki na trampolinie lub jazda na łyżwach lub rolkach). Dotlenią one organizm. A na deser pozwól sobie na relaksacyjną kąpiel z olejkiem. Ciepła kąpiel (temperatura wody ok. 35. stopni) z dodatkiem 10-12 kropel olejku bergamotowego zmniejsza uczucie przygnębienia i uspokaja.

Fot. Depositphotos

Reklama

Powodzenia!