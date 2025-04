W każdej sekundzie nasz mózg otrzymuje miliony różnego rodzaju danych. Na początku zajmuje się tymi, które niosą informację o potencjalnym zagrożeniu i wysyła alarm do nadnerczy, aby przyspieszyły z produkcją adrenaliny i noradrenaliny, tzw. hormonów stresu. Substancje te zmuszają narządy wewnętrzne do pracy na maksymalnych obrotach – żołądek wydziela więcej kwasów trawiennych, serce zaczyna szybciej pompować krew, mięśnie się napinają. Jeśli stan napięcia nerwowego trwa długo lub ciągle powraca, organizm nie ma czasu na regenerację i funkcjonuje coraz gorzej. Pojawiają się problemy ze zdrowiem, które czasami trudno połączyć ze stresem. Oto one.

Problemy wywołane nadmiernym stresem:



Bóle kostne

Nadmiar kortyzolu utrudnia magazynowanie wapnia w kościach i zwiększa jego wydalanie przez nerki. To wszystko może prowadzić do bólów i przyspieszyć rozwój osteoporozy.

NASZE RADY:

Poproś lekarza o skierowanie na badanie poziomu wapnia i witaminy D we krwi.

Jeżeli jesteś po pięćdziesiątce, warto też rozważyć densytomietrię (badanie gęstości kości). Jeśli diagnoza się potwierdzi, dostaniesz preparaty wapnia na receptę. Dodatkowo możesz też zwiększyć ilość tego pierwiastka w diecie – jedz więcej nabiału i ryb. Warto też brać wit. D w kapsułkach.



Biegunka, zgaga

Pod wpływem stresu zmienia się skład flory bakteryjnej jelit i pojawia się biegunka. Szwankuje też żołądek, który zaczyna wytwarzać za dużo kwasów. Ta najczęściej kończy się zgagą.

NASZE RADY:

Gdy czujesz, że objawy zaczynają się nasilać, jak najszybciej przejdź na lekkostrawną dietę – ogranicz ostre przyprawy, smażone i tłuste dania, surowe warzywa.

Przyjmuj preparaty probiotyczne (kupisz je w aptece) – nie tylko poprawią stan flory bakteryjnej jelit, ale podniosą też odporność.

Przewlekły stres sygnalizuje organizmowi, że to nie czas na dziecko. To powoduje, że przysadka mózgowa zaczyna wydzielać za dużo prolaktyny, hormonu, który m.in. hamuje owulację.

NASZE RADY:

Jeśli masz nieregularne miesiączki, zbadaj poziom prolaktyny we krwi. Gdy lekarz stwierdzi odchylenie od normy, zaleci leki na receptę obniżające stężenie prolaktyny.

Stres uderza także w nasz układ krążenia – serce zaczyna bić szybciej, czujemy zawroty głowy i mdłości.

NASZE RADY:

Doraźnie w takiej sytuacji pomóc może dotlenienie organizmu – głębokie wdechy i wdechy.

Dodatkowo możesz wypić duszkiem szklankę lodowatej wody.

Postaraj się tez zapobiegać takim sytuacjom – rozładowuj stres aktywnością fizyczną, to dodatkowo wzmocni twoje serce.



Napięty kark i plecy

Pod wpływem adrenaliny mięśnie szyi i pleców stają się twarde jak kamienie, a kręgi szyjne i piersiowe przybierają nienaturalną pozycję.

NASZE RADY:

Przy tego typu dolegliwościach pomaga masaż. Najlepiej jeśli wykonuje go wykwalifikowany masażysta.

Ulgę przyniesie też ciepły prysznic: silny strumień wody rozluźni mięśnie.

Pomóc może ci też stosowanie maści lub plastrów rozgrzewających.

Są skutkiem nadmiernego i długotrwałego napięcia nerwowego oraz skurczu mięśni wyzwalanego przez adrenalinę.

NASZE RADY:

