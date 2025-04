Na czym polega stres oksydacyjny?

Stres oksydacyjny polega na uszkodzeniach tkanek wskutek działania tzw. reaktywnych form tlenu (RFT). Z RFT styka się każdy organizm przez całe życie. Podczas ewolucji organizmy wykształciły różne sposoby obrony przed tymi czynnikami i dzięki temu są w stanie radzić sobie z nimi. Zaburzenia w funkcjonowaniu mechanizmów obronnych prowadzą do stresu oksydacyjnego objawiającego się uszkodzeniem komórek. Przyczyną stresu oksydacyjnego może być przyjmowanie niektórych leków, promieniowanie UV, promieniowanie jonizujące i oparzenia termiczne.

Co się dzieje z zestresowaną skórą i jakie są konsekwencje?

Skóra poddana stresowi oksydacyjnemu traci swoją elastyczność, grubość i koloryt. Zmiany te związane są z utratą komórek, tworzących strukturę skóry. Utrata składników budulcowych skutkuje przyspieszonym starzeniem. Stres oksydacyjny komórek skóry prowadzi do zmian nie tylko o charakterze estetycznym, ale również do zmian nowotworowych. Ponadto przyczynia się do wielu chorób m.in. do chorób układu krążenia i układu nerwowego.

Do czego można porównać stres oksydacyjny?

Stres oksydacyjny można porównać do pola bitwy, na którym RFT uderzają jak pociski w komórki organizmu powodując spustoszenia w tkankach.

Czy można żyć bez stresu oksydacyjnego?

Stres oksydacyjny jest związany z obecnością tlenu i jego reaktywnych form. Prawdopodobnie od początku towarzyszył wszystkim formom życia na ziemi. Obecnie, w skutek większego zanieczyszczenia środowiska spalinami, dymem z kominów, zanieczyszczeniami wody zwiększa się ryzyko stresu oksydacyjnego. Również nadużywanie alkoholu, palenie papierosów, używanie niektórych leków, perfum, korzystanie z solarium i kąpiele słoneczne przyczyniają się do zwiększenia tego ryzyka.

Czy są jakieś zalety tego rodzaju stresu?

Są również dobre strony stresu oksydacyjnego. Tak zwany kontrolowany stres oksydacyjny jest bronią dla komórek układu odpornościowego. Komórki te atakują obce cząstki, bakterie, wirusy i grzyby reaktywnymi formami tlenu. Dzięki stresowi oksydacyjnemu intruzi zostają unieszkodliwieni i wchłonięci; nie dochodzi do infekcji organizmu. Zjawisko stresu oksydacyjnego wykorzystywane jest również w medycynie. W leczeniu gruźlicy stosowana jest substancja o nazwie rifamycyna SV, wywołująca stres oksydacyjny niszczący prątki gruźlicy. Stres wykorzystywany jest również w leczeniu pewnych postaci łuszczycy i nowotworów w tzw. terapii fotodynamicznej.