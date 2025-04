Badania dowodzą, że zarówno hipoglikemia (czyli niski poziom glukozy we krwi), jak i gwałtowne skoki i spadki cukru sprzyjają zaburzeniom nastroju: nerwicy, zaburzeniom lękowym, depresji. Dotyczyć to może każdego z nas.

Reklama

W jednym z badań okazało się, że aż u 205 z 220 pacjentów z nerwicą występuje hipoglikemia. Analiza prof. Sue Penckofer wykazała z kolei, że większe wahania poziomu cukru we krwi u kobiet z cukrzycą były związane z negatywnym nastrojem. Statystyki pokazują, że aż 25% osób z cukrzycą ma depresję. Naukowcy uważają, że odpowiedzialne za to mogą być właśnie zaburzenia poziomu cukru we krwi, które są częste u diabetyków. Inne prace dowiodły, że spadki poziomu cukru są związane z nerwowością. Co możemy z tym zrobić?

Poziom cukru a nerwica. Skąd się bierze zależność?

Niski poziom cukru może przyczynić się do rozwoju nerwicy. Takie odczucia jak lęk, nerwowość, drażliwość, przygnębienie, kłopoty z koncentracją są ściśle związane z poziomem glukozy. Dlaczego? To proste. Mózg zużywa do pracy glukozę bardziej niż cokolwiek innego w organizmie (nawet mięśnie potrzebują go mniej).

Cukier jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Gdy go brakuje, zaczynają się problemy ze zdrowiem psychicznym. Choć trzeba pamiętać, że powody zaburzeń mogą być też inne niż te związane z cukrem. Jest to jednak ważny element, a jednocześnie często pomijany.

Zmiany poziomu cukru - przyczyny



Zmiany stężenia glukozy we krwi są naturalnym mechanizmem. Po posiłku poziom cukru stopniowo rośnie, a następnie spada. Organizm zaczyna domagać się jego uzupełnienia. Problemem są nieprawidłowe wahania poziomu glukozy.

Przyczyną zaburzeń glukozy są przede wszystkim:

nieprawidłowa dieta,

stres,

siedzący tryb życia,

niektóre choroby, np. cukrzyca.

Częstym błędem, który prowadzi do niskiego poziomem cukru, jest paradoksalnie spożywanie zbyt dużej ilości cukru - chodzi głównie o cukry rafinowane, słodycze, słodkie napoje. Jego nadmiar zmusza trzustkę do nadprodukcji insuliny (hormonu regulującego glukozę), która usuwa cukier z krwi. Stężenie glukozy zaczyna gwałtownie spadać, co skutkuje osłabieniem sprawności mózgu.

Niekorzystnie działają też pod tym względem głodówki, restrykcyjne diety oraz długie przerwy między posiłkami, przez co organizm nie otrzymuje odpowiedniej ilości energii, gdy jej potrzebuje.

Badania dowodzą też, że ważną przyczyną jest stres, który wpływa negatywnie na regulację glukozy we krwi. Pobudza organizm do wytwarzania rożnych hormonów (m.in. kortyzolu), powodując zmiany w metabolizmie i wahania poziomu cukru.

Jak poprawić glikemię?

Ważnym krokiem do poprawy samopoczucia i zmniejszenia objawów nerwicy (czy innych zaburzeń nastroju) jest regulacja poziomu cukru. Aby to zrobić:

Ograniczaj w diecie rafinowane węglowodany: białe pieczywo, słodycze, cukier stołowy.

białe pieczywo, słodycze, cukier stołowy. Wybieraj węglowodany złożone: produkty wieloziarniste, grube kasze.

produkty wieloziarniste, grube kasze. Wybieraj produkty o niskim indeksie glikemicznym .

. Jedz więcej warzyw i owoców , które są bogate w błonnik.

, które są bogate w błonnik. Unikaj picia słodkich napojów. Zastąp je wodą niegazowaną.

Zastąp je wodą niegazowaną. Unikaj stresu. Zadbaj o lepsze radzenie sobie ze stresowymi sytuacjami.

Zadbaj o lepsze radzenie sobie ze stresowymi sytuacjami. Unikaj głodówek, restrykcyjnych diet , które nie dostarczają organizmowi właściwej dawki energii.

, które nie dostarczają organizmowi właściwej dawki energii. Rób podstawowe badania kontrolne przynajmniej raz w roku - w tym badanie poziomu glukozy we krwi.

przynajmniej raz w roku - w tym badanie poziomu glukozy we krwi. Uprawiaj sport. Specjaliści rekomendują co najmniej 30 minut umiarkowanej aktywności fizycznej 5 razy w tygodniu.

Zmiana stylu życia sprawi, że mózg powinien odwdzięczyć się lepszym samopoczuciem.

Źródła:

S. Penckofer i inni, Does glycemic variability impact mood and quality of life?, doi: 10.1089/dia.2011.0191,

Sugar neurosis – diet and behavior, Prevention 31/4, 110-115,

M.L. Marcovecchio, The effects of acute and chronic stress on diabetes control, doi: 10.1126/scisignal.2003508.

Reklama

Czytaj także:

Nerwica jelit nie jest chorobą układu pokarmowego. Jak sobie z nią radzić i dlaczego lepiej ją leczyć?

Duszności przy nerwicy. Częsty objaw, który można opanować

Depresja lękowa – objawy i leczenie

Objawy stresu długotrwałego. Jakie sygnały wysyła ciało i umysł?