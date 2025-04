Przedświąteczny stres dopada najczęściej perfekcjonistów – czyli osoby, które pragną, by wszystko, co robią, było wprost idealne. A ponieważ tego samego wymagają również od innych, przygotowania do gwiazdki opłacają zwykle bólem głowy, podenerwowaniem i spięciami z najbliższymi. To także twój problem? Tym razem nie pozwól, by pogoń za doskonałością zmąciła twoją radość z nadchodzących świąt.

Jak wygrać walkę z przedświątecznym stresem?



1. Nie bój się, że coś się nie uda

Oczywiście staraj się, by np. ładnie opakować prezenty czy ubrać choinkę, ale wszystkie ponure myśli ("Czy lampki aby działają?") zdecydowanie od siebie odpędzaj.

Najlepiej powiedz wtedy w myślach: "Stop!", a w powstałą ciszę wewnętrzną wstaw inny, pozytywny obraz (np. drzewka skrzącego światełkami). To dobry sposób na czarnowidztwo!



2. Stawiaj sobie realistyczne cele

Trzymaj się tradycji, jeśli to dla ciebie ważne, ale... nie ulegaj presji świąt.

Krzątając się po domu, staraj się pamiętać, że podejmujesz najbliższe ci osoby, a nie startujesz w zawodach, kto ma najdokładniej wysprzątał mieszkanie czy zrobił więcej potraw na Wigilię.



3. Coś nie wyszło? Nie tragizuj

Cokolwiek pójdzie nie po twojej myśli, obracaj to w żart. Przejmowanie się byle głupstwem potęguje przedświąteczny stres.

Nie przejmuj się, że np. indyk za bardzo się przypiekł czy że ktoś rozlał barszcz na śnieżnobiały obrus. Obserwuj takie wydarzenia ze zdrowej perspektywy i nie obwiniaj się za wszystko.

Gdy stanie się coś złego, zastosuj technikę wehikułu czasu - czyli pomyśl: "Jakie będzie to miało znaczenie za rok czy nawet miesiąc?". Zobaczysz, od razu się do tej myśli uśmiechniesz!



4. Unikaj oceniania innych

Pamiętaj, krytyczne uwagi kierowane do bliskich ("Nie tak się to robi, co za niedbalstwo!") mogą rodzić w domownikach frustracje i spięcia w waszych kontaktach. To zaś nie tylko psuje wszystkim nastrój, ale też zwiększa przedświąteczny stres.

Mąż źle doprawił sałatkę? Córka nie dość starannie wysprzątała swój pokój? Zamiast robić z igły widły, machnij na to ręką!



5. Doceniaj swoje dobre wyniki

Nawet gdy nie wszystko, co przygotujesz, spełni twoje wyśrubowane wymogi, udziel sobie pochwały.

