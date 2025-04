Matura - królowa egzaminów

Jednym z głównych powodów jest fakt, że od początku liceum czy technikum, uczniom dawany jest komunikat, że efektem końcowym edukacji jest egzamin dojrzałości. Przez cały okres trwania nauki jesteśmy przygotowywani do jednego egzaminu. Jeśli jedna klasówka, która obejmuje sześć działów omawianych przez dwa czy trzy miesiące jest dla nas ogromnym stresem, to co dopiero matura, do której należy przygotowywać się przez kilka lat? I tak właśnie myślą uczniowie. Egzamin urasta do rangi rzeczy niewykonalnej i to powoduje stres, ponieważ czujemy, że oczekiwania przerastają nasze możliwości.

Do tego jeszcze dochodzi fakt, że od tego egzaminu zależy nasza przyszłość – możliwość dalszej edukacji na wymarzonym kierunku studiów, praca, status ekonomiczny i społeczny. Cała rodzina wraz z maturzystą przeżywa ten okres, wciąż przypominając istotę sprawy.Bliscy, rodzina, przyjaciele, nauczyciele – wszyscy bezustannie poruszają ten temat i dlatego maturzysta ma poczucie wielkiej odpowiedzialności. Często stres spowodowany jest „dopowiadaniem” sobie, co będzie, jeśli się nie uda. I tak pojawia się coraz większy lęk przed przyszłością.

Wszystkie barwy przedmaturalnego stresu

Stres w takim przypadku może przybrać dwie formy: mobilizacji do nauki, chęci sprostaniu postawionym zadaniom lub też może sparaliżować i wywoływać irracjonalny strach. Jak sobie poradzić w drugim przypadku? Oczywiście należy się jak najlepiej przygotować do egzaminu – jeśli będziemy czuli, że posiadamy rozległą wiedzę, łatwiej będzie myśleć pozytywnie o czekającym egzaminie. Nie wolno jednak zapominać o odpoczynku. Nadmierne przepracowanie, uczenie się „po nocach”, brak snu, zmęczenie organizmu wpływa bardzo negatywnie na przyswajanie wiedzy, a to powoduje, że znów się pojawia zdenerwowanie. Dlatego warto rozdzielić czas na naukę, spotkania towarzyskie, uprawianie sportu – jest to psychiczny i fizyczny odpoczynek dający energię do dalszej pracy.

Stres również może się pojawić w momencie, kiedy okaże się, że jest zbyt mało czasu na powtórzenie materiału. Dlatego warto odpowiednio wcześniej zaplanować jak będzie wyglądała nauka – jak długo w ciągu dnia, jakie tematy są do „przerobienia”, ewentualnie z czyjej pomocy skorzystać w razie problemów. Dobra organizacja pracy sprawi, że poczujemy się pewniej.

Jak zredukować stres przed maturą?



Kolejnym elementem redukującym stres jest wiara we własne możliwości. Nie należy usilnie szukać sytuacji, kiedy ponieśliśmy porażkę. Wielokrotnie przecież rozwiązywaliśmy trudne zadania, podejmowaliśmy odpowiedzialne decyzje i to powinno motywować do działania. Należy także unikać osób, które narzekają, są pesymistycznie nastawione, ponieważ taki nastrój bardzo szybko może się udzielić.Na dzień przed egzaminem warto pomyśleć o sobie (a nie o nauce) i wyjść na spacer, pójść na basen czy wziąć aromatyczną kąpiel. Najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, to powtarzać materiał. Mózg również potrzebuje odpoczynku przed tak ważnym sprawdzianem naszych umiejętności, dlatego nie wolno go obciążać. Należy przygotować sobie strój, potrzebne przybory, dokumenty, aby nie zaprzątać tym myśli nazajutrz.Rano przed egzaminem dobrze by było zjeść pożywne śniadanie, choć większość maturzystów ze strachu ma „ściśnięty żołądek” i nic nie mogą przełknąć. Jednak musli z mlekiem czy jogurtem, kanapka z miodem, owoce dostarczą potrzebnej, do wysiłku umysłowego, glukozy.

I rzecz najważniejsza: przez cały czas wierzyć, że wszystko pójdzie pomyślnie – przecież przygotowywaliśmy się tak długo i skrupulatnie. Choć wydaje nam się, że mamy w głowie pustkę, to gdy zobaczymy zadania, okaże się, że wcale tak nie jest.

Za wszystkich tegorocznych maturzystów mocno trzymamy kciuki!!!