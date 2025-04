Stres dotyczy także ciężarnych

Ciąża jest okresem, kiedy kobieta powinna szczególnie o siebie zadbać. Wiąże się to również z unikaniem sytuacji stresujących. Niestety nie ma takiej możliwości, żeby nie zdenerwować się niczym przez dziewięć miesięcy, ale można zminimalizować stres. Istnieje również kilka metod, które pozwolą przyszłej mamie zrelaksować się.

Zobacz też: Ciąża - vademecum

Reklama

Wpływ stresu na ciążę



Stres w ciąży niewątpliwie negatywnie działa na płód. Mogą go wywoływać różne sytuacje, m.in. wydarzenia dnia codziennego. Młode mamy często martwią się również porodem i stanem zdrowia dziecka. Za duża ilość wytwarzanego przez organizm kobiety hormonu stresu, może powodować niekorzystny rozwój płodu. Zagrożone jest przede wszystkim jego serce i ośrodkowy układ nerwowy. Naukowcy nie znają jeszcze wszystkich skutków stresu, co oznacza, że może być ich znacznie więcej.

Zobacz też: Problemy ze snem

Unikaj sytuacji stresowych



Lekarze zalecają kobietom w ciąży, aby unikały sytuacji, które mogą je stresować. To jedyne, co mogą zrobić. Na pojawienie się złych wydarzeń raczej nie mają wpływu. Jednak gdy już się pojawią, najlepszym rozwiązaniem jest próba spojrzenia na nie z innej perspektywy.

Gdy stres się nasila…



Zdarza się niekiedy, że przyszła mama nie umie poradzić sobie ze stresem. Nie można tego ignorować. Najlepiej udać się do lekarza. On zastosuje najbezpieczniejszą kurację i przepisze odpowiednie środki uspokajające.

Reklama

Zrelaksuj się



Jeśli stres jest niewielki, również powinno się zadbać o kobietę. Najlepiej podziała na nią odpoczynek, ciepła kąpiel i sen. Na pewno odprężająco wpłynie na nią masaż, wyjście na spacer lub do teatru. Napięcie rozładowują także spokojne rozmowy o tym, co jest powodem jej zmartwień.

Nie należy obsesyjnie myśleć o tym, co złego dzieje się z naszym płodem, za każdym razem, kiedy się zdenerwujemy, tym bardziej, gdy denerwujemy się sporadycznie. Stres wywołany takim myśleniem może bowiem zaszkodzić dziecku jeszcze bardziej niż chwilowe zdenerwowanie.