W umiarkowanej dawce stres działa na twoją korzyść. Łatwiej się koncentrujesz, jaśniej myślisz, więc np. dyskutując z przełożonym, sypiesz pomysłami jak z rękawa. Gorzej, gdy napięcie jest zbyt duże albo trwa zbyt długo (bo np. zwierzchnik ma trudny charakter). Wtedy stan napięcia, zamiast ci pomagać, zaczyna szkodzić. Pojawiają się bóle żołądka, głowy, gorzej sypiasz, stale jesteś rozkojarzona i zmęczona. A to rzecz jasna źle wpływa na efekty twojej pracy ?– po prostu nie wywiązujesz się dobrze ze swoich zadań. Ale spokojnie! Choć przed biurowymi kłopotami trudno uciec, możesz łagodzić zbędne napięcie i ze wszystkim świetnie sobie radzić. Oceń więc, co przysparza ci w pracy największych problemów i skorzystaj z rad psychologów.

Stres w pracy: Gdy masz zbyt wiele obowiązków

Masz mnóstwo zadań, terminy naglą, na wszystko brakuje ci czasu. Efekt? W biurze towarzyszy ci ciągły pośpiech, zmęczenie i... stres!

1. Bądź asertywna. Zwróć uwagę, czy nie za często używasz słowa „muszę”. Gdy jesteś pochłonięta pracą, nie pędź natychmiast do dzwoniącego telefonu, niech odbierze ktoś inny. A jeśli koleżanka kolejny raz prosi cię, byś wzięła za nią dyżur, powiedz: „Przykro mi, nie mogę”.

2. Ustal hierarchię ważności spraw. Jeśli nie możesz zrobić wszystkiego, zaczynaj pracę od rzeczy najpilniejszych. Nawet gdy terminy naglą, staraj się nie wpadać w panikę. Świat się przecież nie zawali, jeśli np. pięć minut spóźnisz się na zebranie.

3. Spróbuj czasem sobie odpuścić. Zamiast ślęczeć drugą godzinę nad raportem, zrób sobie przerwę na kawę lub poplotkuj chwilę z koleżanką.

Pamiętaj, w dniu wypełnionym obowiązkami chwile relaksu są nieodzowne!

4. Po powrocie do domu odpocznij. Obejrzyj dobrą komedię, pośmiej się, weź relaksującą kąpiel. Nie myśl o tym, że w pracy jest jeszcze tyle do zrobienia. Zawsze jest, spróbuj się z tym pogodzić.

5. Nie zarywaj nocy. Staraj się przesypiać osiem godzin i chodzić spać zawsze o tej samej porze. Wypoczęta będziesz pracować efektywniej!

6. Zapewnij sobie dużo ruchu. Gimnastykuj się, biegaj, pływaj, wsiadaj na rower! Wysiłek fizyczny działa kojąco na system nerwowy i uodparnia na stres. Ma także wspaniały wpływ na pracę szarych komórek!

Stres w pracy: Gdy Masz władczego szefa

Przełożony budzi w tobie respekt, a nawet strach. Jest bowiem człowiekiem bardzo wymagającym, surowym i niezbyt sympatycznym.

- Staraj się przewidywać zawodowe problemy i omawiaj je zawczasu z przełożonym. To znosi uczucie niepokoju.

- Nie przejmuj się za bardzo, gdy zwierzchnik wzywa cię na rozmowę. Przypomnij sobie wtedy wszystkie swoje zalety, sukcesy

i pamiętaj, że... mylić się jest rzeczą ludzką!

- Szef źle ocenił twoją pracę?

To jeszcze nie tragedia. Przemyśl niemiłą uwagę i po prostu napraw błąd. I nie bój się wysokich wymagań – są dowodem, że przełożony w ciebie wierzy!

Stres w pracy: Gdy źle czujesz się w zespole

Musisz stale mieć się na baczności, bo współpracownicy niezbyt cię lubią i tylko szukają sposobu, aby wytknąć ci najmniejszy błąd.

1. Bądź uśmiechnięta i pogodna. Zrób sobie czasem przerwę w pracy i pogadaj z koleżankami o wakacyjnych planach czy obejrzanym filmie. Pamiętaj, kontakty towarzyskie to klucz do wzajemnej sympatii!

2. Rozważ, czy twój sposób bycia nie jest czasem irytujący dla otoczenia. Może powinnaś być np. bardziej tolerancyjna, opanowana czy życzliwa? Lepiej jednak nie praw nikomu fałszywych komplementów. Nieszczerymi pochwałami nie zjednasz sobie koleżanek, raczej wzbudzisz ich nieufność.

3. Nie daj się nigdy sprowokować do podnoszenia głosu (nawet gdy inni to robią), ale na zgryźliwe uwagi reaguj zdecydowanie i stanowczo. Koledze, który często wytyka ci drobne błędy, powiedz, np., że potrafisz sama pilnować swoich spraw.

4. Swoje zachowanie staraj się zawsze dopasować do rozmówcy. Masz do czynienia z koleżanką obrażalską?

W dyskusji z nią szczególnie starannie dobieraj słowa.

A krytyczne uwagi kierowane do kogoś o naturze złośnika próbuj zawsze osłodzić jakąś pochwałą („Bardzo zgrabnie to ująłeś, ale pomyliłeś się w obliczeniach”). Będziesz wtedy z każdym żyć na przyjaznej stopie!

Stres w pracy: Ambitnie dążysz do sukcesu

W pracę angażujesz się bez reszty. Często zbyt wiele od siebie wymagasz. Goniąc za karierą, jesteś superaktywna, stale gotowa.

- Stawiaj sobie realne cele, czyli takie, które jesteś w stanie osiągnąć. To ważne, bo zbyt wysoko ustawiona poprzeczka oddala sukces i... stresuje!

- Rozsądnie gospodaruj siłami, nie wymagaj od siebie zbyt wiele. Nie próbuj, np. być jednocześnie perfekcyjnym pracownikiem, idealną żoną, matką i gospodynią domową. Bardzo zależy ci na awansie?

A zatem zaakceptuj fakt, że mniej czasu poświęcasz rodzinie. Najlepiej od razu powiedz sobie

i bliskim, że np. przez rok swoje zaangażowanie chcesz poświęcić głównie pracy. Inaczej, żyjąc stale na zwiększonych obrotach, szybko poczujesz się zupełnie wypalona i przegrasz ze stresem.

- Nie załamuj rąk, jeśli twoje talenty nie są w pracy zauważane. W takich chwilach powtarzaj sobie:

„I tak w końcu udowodnię, na co mnie stać!”. Staraj się nie roztrząsać spraw, które ci się nie powiodły. Myśl lepiej o tym, co chcesz osiągnąć i jak się będziesz czuła, gdy dopniesz swego. Doda ci to optymizmu i złagodzi stres.