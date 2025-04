Zdarza Ci się wracać po pracy bardzo zmęczona, mimo, że teoretycznie nie robiłaś nic więcej niż praca przy biurku? Tempo pracy, przeciążenie obowiązkami i ciągłe siedzenie w jednej pozycji powoduje, że jesteśmy bardziej podatne na stres. Nawet, jeśli pozornie nie czujesz się zestresowana, Twoje ciało może wysyłać Ci pewne sygnały, które o nim świadczą.

Jak szybko zregenerować siły w pracy?

Przede wszystkim postaraj się nie dopuścić do sytuacji, w której Twój organizm powie "dość". Jednak jeśli zdarzy Ci się, że stres w pracy lub przepracowanie spowoduje spadek sił, wykorzystaj poniższe metody i wróć do formy:

1. Ruszaj się

Jeśli w pracy ciągle siedzisz przy biurku, co kilkadziesiąt minut zrób sobie 30 sekundową przerwę. Wstań, idź po herbatę lub otwórz okno. Nawet tak niewielka ilość ruchu sprzyja dotlenieniu organizmu, a co za tym idzie - polepszeniu sił witalnych

2. Zadbaj o postawę

Podczas pracy często zapominamy o prawidłowej postawie. Garbienie się powoduje zmniejszoną wentylację płuc, co z kolei przekłada się na słabsze dotlenienie mózgu. Co jakiś czas wyprostuj się, zapleć dłonie na plecach i rozciągnij mięśnie karku. Takie ćwiczenie pomoże dotlenić organizm i zrelaksować się.

3. Zrób automasaż

Siedząc długo w jednej pozycji często spinamy mięśnie szyi. Prowadzi to do dyskomfortu i bólu odcinka szyjnego kręgosłupa, a często jest także przyczyną bólów głowy i migren. Jeśli czujesz, że Twój kark staje się sztywny zrób delikatny automasaż tego miejsca. Delikatne uciskanie zesztywniałych mięśni pomoże Ci rozluźnić się i poczuć lepiej.

4. Pamiętaj o oddechu

Prawidłowy oddech jest kluczowy w obniżaniu hormonów stresu. Pomaga też bardzo szybko dotlenić organizm i zregenerować siły. Jak to zrobić? Usiądź wygodnie, wyprostuj plecy i rozluźnij barki. Weź głęboki wdech nosem, i wypuść powietrze ustami. Pamiętaj, aby wydech był dwa razy dłuższy niż wdech. Jeśli powtórzysz to ćwiczenie co kilka godzin, unikniesz przemęczenia organizmu i wrócisz do domu pełna sił do dalszego działania.

Dagmara Gmitrzak - trenerka rozwoju osobistego, socjolog, terapeutka technik holistycznych, dziennikarka. Ukończyła Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim, z trzyletnią specjalizacją: Pomoc społeczno-terapeutyczna. Ukończyła również trzyletnie szkolenie z Muzykoterapii i Psychodramy oraz dwuletnie podyplomowe dziennikarstwo na UW. Od 2001 prowadzi warsztaty rozwoju osobistego i szkolenia dla firm. www.rozwojosobisty.waw.pl