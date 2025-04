„Nawet wydawałoby się najspokojniejsza praca na świecie może być stresująca, jeśli źle będziemy ją postrzegać” – mówi Elżbieta Bonder – lekarz chorób wewnętrznych, specjalizująca się w leczeniu i profilaktyce chorób psychosomatycznych, autorka programu Stop Stres, współzałożycielka Gedeon Medica. Wszystko jest więc w naszych rękach i od nas zależy. Jak nie dać się stresowi w pracy i jak go rozpoznać?

Elżbieta Bonder: Przyczyny stresu w pracy można podzielić na fizyczne i psychologiczne.

Fizyczne to:

Psychologiczne zaś to:

Jak widzimy wiele jest różnych czynników, które wywołują reakcje stresowe w naszym organizmie. Po analizie tych czynników zauważamy, że na większość z nich, a tak naprawdę na wszystkie, mamy wpływ. Czyli możliwe jest, aby w pracy się nie stresować. Jak to zrobić? Trzeba nauczyć się zarządzania emocjami.

Skala stresu

Na początku nie wiadomo, bo reakcje stresowe w organizmie przebiegają po cichu. Nie mówimy tutaj o dużych i oczywistych sytuacjach konfliktowych, które od razu wywołują burzliwe reakcje stresowe. Szkodliwość takich sytuacji jest dla wszystkich oczywista. Natomiast nie jest oczywisty negatywny wpływ tych kwestii, które nie wzbudzają gwałtownych reakcji, a jednak pod wpływem czynników fizycznych lub psychicznych o których wspominałam wcześniej, włączają reakcję stresową.

Ta reakcja polega na uruchomieniu kaskady hormonów stresowych: adrenalina, noradrenalina, kortyzol, które to wykonują przeznaczone im zadania. Pozornie wydaje się nam, że nic się nie dzieje, ale to błąd w postrzeganiu. Dzieje się i to przez cały czas działania przewlekłego stresu, który ma niewielkie, ale nieustanne nasilenie. Przewlekły stres działa jak kropla wody, która kapie na skałę i po pewnym czasie wydrąży szeroki tunel.

Na początku, może nie być żadnych, bo nasz organizm jest bardzo mądry i włącza wiele mechanizmów obronnych. Jednak jeśli stres działa ciągle, organizm przechodzi w fazę wyczerpania i zaczyna dawać pierwsze objawy. Jakie one będą? To zależy od osoby. Wszyscy jesteśmy ludźmi, ale każdy jest inny. Dlatego też każdy będzie eksponował inne objawy.

Do najczęstszych zaliczamy: częste bóle głowy, zaburzenia koncentracji, trudności w skupieniu uwagi, uczucie zmęczenia, osłabienie, wzmożoną senność lub zaburzenia snu – trudności w zasypianiu, częste wybudzanie się, płytki sen, drażliwość, niecierpliwość, płaczliwość, bóle brzucha, biegunki, zaparcia, wzdęcia, uczucie szybkiego bicia serca, szczególnie przed zaśnięciem.

Te pierwsze objawy to czerwona lampka, którą należy szybko zauważyć i powziąć kroki mające na celu zidentyfikowanie czynników stresujących i włączenie skutecznego przeciwdziałania.

Po pierwsze: udać się do internisty w celu wykonania badań ogólnych, aby stwierdzić, czy nasze objawy to na pewno tylko efekty przewlekłego stresu, a nie jeszcze dodatkowych współistniejących chorób towarzyszących.

Po drugie: wziąć udział w warsztatach radzenia sobie ze stresem, bo takie warsztaty nauczą nas właściwego postrzegania sytuacji trudnych, niezależnie od czynnika wywołującego, co spowoduje obniżenie poziomu stresu, a tym samym powoli będą ustępowały niepokojące nas objawy.