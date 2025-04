Stres przedślubny jest wyrazem szczególności tego dnia

Trudno wyobrazić sobie jakąkolwiek metodę, która całkowicie uchroniłaby przed stresem ślubnym. Jego całkowity brak mógłby oznaczać tylko to, że nie przywiązuje się wagi do tego wydarzenia.

Poprośmy o pomoc

Przede wszystkim należy znaleźć osobę, która przejmie na siebie przynajmniej część obowiązków organizacyjnych. Niekoniecznie musi to być profesjonalny wedding planner. Bardzo często funkcję taką przejmuje na siebie świadek, rodzeństwo lub rodzice państwa młodych.

Poczucie spokoju daje jednak przede wszystkim dobre zaplanowanie imprezy. Warto porozmawiać o tym z drugą połówką i znaleźć osobę doświadczoną, która przeżyła już wiele wesel i będzie umiała doradzić właściwy plan. Jeśli dodatkowo uda się znaleźć kogoś, kto w dniu uroczystości będzie pamiętać o kilku najważniejszych szczegółach, aby w odpowiednim momencie o nich przypomnieć, wziąć na siebie wznoszenie toastów, ogłoszenie oczepin, to z pewnością podczas uroczystości będzie można skupić się na roli szczęśliwych małżonków.

Zawieranie małżeństwa jest takim momentem, w którym o szczęście z pewnością nie trzeba się martwić. Tego dnia jednak stres narzeczonych nie omija i nie ma w tym nic złego. Między innymi dzięki niemu traktujemy takie momenty tak poważnie, jak na to zasługują, dzięki niemu pamiętamy je na ogół do końca życia. Dlatego proponuję namówić zaufaną osobę do zadbania o kluczowe momenty i przyjąć towarzyszący ślubowi i weselu stres jako ważny element całości.