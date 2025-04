Stres jest reakcją organizmu na różnego rodzaju bodźce. Kiedy coś nam zagraża, zaczynamy odczuwać napięcie. Stres, w małych dawkach, jest nam potrzebny. Dzięki niemu odczuwamy chęć działania i nie popadamy w apatię. Jednak gdy jest go zbyt dużo, szczególnie kiedy nie potrafimy sobie z nim radzić, może okazać się destrukcyjny dla naszego zdrowia, zarówno psychicznego, jak i fizycznego.

Jak studenci walczą ze stresem?

Studenci, żyjący w ciągłym stresie często zapominają o zasadach higienicznego trybu życia. Zabiegani odreagowują na imprezach zamiast pomyśleć, na przykład, o zajęciach jogi. Alkohol, narkotyki, papierosy, a nawet kawa, tylko pozornie i chwilowo zwalczają stres. Na dłuższą metę wręcz mu sprzyjają. Kawa i alkohol mogą być przyczynami niedoboru magnezu, makroelementu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i zachowania psychicznej równowagi. Aby utrzymać właściwy poziom magnezu, najlepiej sięgać po pestki dyni, gorzką czekoladę, orzechy czy migdały. Można również wspomóc organizm dostępnymi na rynku preparatami zawierającymi magnez.

Tych sposobów warto spróbować!

Odpręż się!

Jak zatem skutecznie pokonać stres? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, wiele zależy od indywidualnych preferencji. Przede

wszystkim należy postawić na odpowiednią dawkę relaksu.

Jeśli mamy dużo materiału do opanowania, nie możemy zapominać o przerwach. Warto robić przerwy nie rzadziej niż co trzy godziny! Podczas nich zalecany jest umiarkowany, odprężający, wysiłek fizyczny. Wizyta na basenie lub długi spacer mogą okazać się skutecznym orężem w walce z napięciem w czasie sesji. Można spróbować także słuchania relaksującej muzyki lub aromatycznej kąpieli.

Zaplanuj czas!

Przygotowanie planu działania również może być bardzo pomocne w czasie sesji. Dokładne rozplanowanie zadań ograniczy poczucie zamętu związanego z nawałem pracy przed egzaminami i zwiększy poczucie, że sytuacja jest pod kontrolą. Warto ustalić hierarchię celów i zdecydować, na co najlepiej poświęcić swój cenny czas.

Wyśpij się!

Stara, choć zwykle zapominana zasada mówi: porządnie wyśpij się przed egzaminem!

Nieprzespana noc może przynieść skutek całkowicie odwrotny do zamierzonego Ponadto, niedobór snu na dłuższą metę powoduje obniżenie nastroju i odporności na stres.

