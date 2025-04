Musisz być superwoman

Sytuacja współczesnych kobiet – jak piszą Caroline Davis, Michelle Dionne oraz Lindi Lazarus – jest zdecydowanie nie do pozazdroszczenia. Z jednej strony wymaga się od nich przebojowości, dążenia do samorozwoju, autonomii w pracy i domu, a z drugiej – podporządkowania tradycyjnym rolom kobiecym oraz obowiązującym normom atrakcyjności zewnętrznej. W ten sposób kreuje się trudno osiągalny i wręcz niemożliwy do pogodzenia wizerunek superwoman – kobiety o silnym poczuciu sprawstwa i jednocześnie uległej. Godzenie przeciwstawnych tendencji do bycia osobą niezależną i akceptowaną społecznie wiąże się u nich z wielkimi kosztami osobistymi.

Role kobiece a zaburzenia odżywiania

Badania dowodzą, że stres wynikający z pełnienia ról kobiecych ma związek z symptomami zaburzeń odżywiania. Obawa przed byciem nieatrakcyjną kobietą koreluje z ograniczeniem jedzenia, koncentracją na kwestiach związanych z odżywianiem oraz objadaniem się. Lęk przed byciem osobą zbyt stanowczą i pewną siebie (asertywną) koreluje z koncentracją na sprawach jedzenia. Mediatorami w obu wypadkach są: niezadowolenie z własnego wyglądu oraz tendencje do sprawowania nadmiernej kontroli.

Oczekiwania wobec mężczyzn

Mężczyźni także doświadczają sprzecznych wobec nich oczekiwań, które stawiają ich w trudnej sytuacji. Tradycyjne role męskie wymagają od nich posiadania takich atrybutów, jak: zdecydowanie, odwaga, niezależność, tężyzna fizyczna, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach i udzielania wsparcia partnerce, zdolność do zaspokajania potrzeb finansowych rodziny, nawet kosztem braku satysfakcji z wykonywanej pracy. Zdaniem większości Polaków prawdziwy mężczyzna powinien być komandosem, ewentualnie pilotem samolotów lub strażakiem. Jednocześnie Polki podkreślają, że podobają im się mężczyźni grzeczni, mili i dobrze wychowani. Wprawdzie autor badań – Zbigniew Izdebski sądzi, że typy metroseksualne, w ostatnich latach mocno lansowane w mediach, wcale nie podobają się kobietom, które w rzeczywistości wolą „mężczyzn z krwi i kości”, to jednak artykułowane społecznie sprzeczne oczekiwania wobec mężczyzn pozostają faktem.

