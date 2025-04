Boże Narodzenie czyli Narodzenie Pańskie to w tradycji chrześcijańskiej święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to stała uroczystość liturgiczna przypadająca na 25 grudnia. Na całym świecie katolicy świętują narodzenie Jezusa, ale w każdym kraju panują nieco odmienne zwyczaje.

Hiszpania – chałwa zamiast opłatka



W Hiszpanii po wieczerzy, która odbywa się po pasterce, wszyscy wychodzą na ulice oświetlone tysiącami barwnych żarówek, gdzie tańczą, bawią się i śpiewają kolędy. Je się głównie pieczoną rybę i "ciasto Trzech Króli", w którym zapieka się drobne upominki. Zamiast opłatka w Hiszpanii spożywa się chałwę. 6 stycznia Hiszpanie rozdają sobie prezenty – odbywa się to w święto Trzech Króli, na pamiątkę darów, które Jezus otrzymał od mędrców ze Wschodu.

Portugalia – dorsz zamiast karpia



Boże Narodzenie to najważniejsze i najbardziej uroczyste święto w Portugalii. W wigilię Bożego Narodzenia całe rodziny zbierają się w domach wokół choinki i oczekują nadejścia północy, by wybrać się do kościoła na pasterkę (Missa do Galo – nazwa oznacza dosłownie „Msza Koguta” i pochodzi od legendy, która mówi, że jedyny raz, kiedy kogut zapiał o północy, miał miejsce w noc narodzin Jezusa).

Po skończonej mszy wszyscy udają się do domów, by zasiąść do wigilijnego posiłku zwanego consoada. Tradycyjną potrawą wigilijną jest w Portugalii bacalhau (dorsz) przyrządzany według specjalnego przepisu. Gotuje się do niego kapustę, robi krokiety z ryb, a na deser podaje różne ciasta.

Wielka Brytania – obiad zamiast wieczerzy



W Wielkiej Brytanii wigilijny posiłek zaczyna się w południe w ścisłym gronie rodzinnym. Obiad składa się z pieczonego indyka i "płonącego puddingu". Wieczorem w Wigilię angielskie dzieci wywieszają swoje pończochy za drzwi, by nazajutrz rano odnaleźć w nich prezenty.

Niemcy – pieniążek pod talerzem



W Niemczech Boże Narodzenie w Niemczech rozpoczyna się 24 grudnia Wigilią. Tego dnia kolacja składa się zazwyczaj z sałatki kartoflanej. Ludzie składają sobie życzenia zanim zasiądą do wieczerzy, nie ma jednak zwyczaju łamania się wówczas opłatkiem. Pod każdym talerzem znajduje się specjalnie tam umieszczony pieniążek, mający przynieść szczęście. Nikt nie powinien również wstawać od stołu w czasie kolacji, ponieważ przynosi to pecha.

Tego dnia dzieci otrzymują także specjalny talerz ze świeżymi i suszonymi owocami, bardzo popularnymi orzechami oraz różnego rodzaju ciastkami. Prezenty przynosi pierwszego dnia świąt Bożego Narodzenia Mikołaj (der Nicolaus) lub też Dzieciątko Jezus.

Dania – migdał ukryty w puddingu



Dla Duńczyków bardzo ważny jest wieniec adwentowy. Do tradycji bożonarodzeniowych należy także zapalanie specjalnej świecy-kalendarza. W większości domów świece te zapalane są 1 grudnia, bardzo często przy śniadaniu. Kolację wigilijną podaje się dość wcześnie.

Najczęściej na świątecznym stole gości pieczona kaczka, gęś lub wieprzowina z chrupiącą skórką. Kaczka lub gęś są faszerowane jabłkami i suszonymi śliwkami, podawane z ziemniakami, czerwoną kapustą, buraczkami i żurawinową konfiturą. Na deser podaje się ryż a l’amande z gorącym wiśniowym sosem lub risengrod (ryżowy pudding). W deserze ukryty jest migdał. Szczęśliwy znalazca migdała otrzymuje specjalny prezent i ma szansę na ożenek lub zamążpójście.

Włochy – wszędzie szopki



We Włoszech w Wigilię przygotowywana jest uroczysta kolacja, podczas której je się typowe włoskie ciasta penettone i pandoro, a także nugat, migdały i orzechy laskowe. Wigilia jest jednak przede wszystkim czasem oczekiwania na pasterkę. W każdym włoskim domu najważniejszym świątecznym atrybutem jest szopka.

Szopki budowane są w kościołach, mieszkaniach, placach, a nawet na klatkach schodowych.

Francja – dania zależne od regionu



We Francji, podobnie jak we Włoszech, bardzo popularne są szopki, a także ozdoby z ostrokrzewu i jemioły. Tradycyjna bożonarodzeniowa kolacja odbywa się zazwyczaj już po pasterce.

Le Réveillon, bo tak nazywają Francuzi świąteczną kolację, składa się z różnych dań w zależności od regionu Francji. W Alzacji zwykle serwuje się gęś. Gryczane naleśniki polane kwaśną śmietaną podaje się w Bretanii. W Burgundii popularny jest indyk i kasztany, podczas gdy w Paryżu na wigilijnych stołach królują ostrygi. Francuskie Boże Narodzenie nie może się jednak obejść bez tradycyjnego deseru Bûche de Noël (dosłownie „świąteczna kłoda”).

Norwegia – gnomy rozdają prezenty



W Norwegii kolacja świąteczna rozpoczyna się już o godzinie 17 biciem dzwonów w kościołach. Wśród świątecznych potraw znajdują się: suszone, a czasami wędzone żeberka jagnięce, Lutefisk sztokfisz, na deser natomiast Kransekake – popularne ciasto migdałowe w kształcie pierścienia oraz Riskrem – kaszka ryżowa z bitą śmietaną podawana z czerwonym sosem, a także specjalny rodzaj puddingu, w którym ukryty jest migdał.

Po wieczerzy rodziny gromadzą się wokół udekorowanej choinki i śpiewają kolędy. Drzewka nadal ubierane są w ozdoby przygotowywane przez domowników – kolorowe łańcuchy i koszyczki z ozdobnego papieru, do których wkłada się orzechy. Prezenty rozdają dzieciom gnomy.

